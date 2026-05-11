11 мая 2026, понедельник, 3:36
В продаже появилась белорусская клубника

  • 11.05.2026, 4:39
На рынке она почти вдвое дороже греческой.

На прилавках Комаровки замечена первая в сезоне белорусская клубника — сразу на нескольких точках, пишет Onlíner. Клубника была в продаже и раньше — в основном греческая, встречалась и египетская, а вот нашу ягоду подвезли совсем недавно. Правда, пока клубничный перекус нельзя назвать бюджетным.

Не будем томить — 33,90—38 рублей за килограмм. На одной из точек продавец рассказала, что клубника тепличная, родом из Лунинца.

В то же время греческая на рынке доходит до 17,90 рубля за кило, но есть варианты и доступнее по цене, а с нами такая ягода примерно с конца марта. Перед Новым годом клубнику из Греции мы засекли в супермаркете за 42,65 рубля за килограмм — тогда она была крупная и зеленоватая.

