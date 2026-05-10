Иран передал пакистанским посредникам свой план завершения войны 10.05.2026, 21:18

Что он предусматривает?

Иран направил стране-посреднику Пакистану свой ответ на мирное предложение Соединенных Штатов Америки. Инициатива сосредоточена на прекращении войны.

Об этом 10 мая сообщило иранское информационное агентство IRNA. Журналисты ссылаются на заявление пакистанского премьер-министра Шехбаза Шарифа: тот сообщил, что начальник армии, фельдмаршал Сайед Асим Мунир подтвердил получение последнего ответа от Ирана.

«Пакистан искренне продолжит усилия, направленные на содействие установлению мира... С энтузиазмом и решимостью мы стремимся установить мир у наших соседей и внести свой вклад в устойчивую безопасность в регионе и в мире», – заверил глава правительства.

Что предлагают в Тегеране

В Reuters отметили, что, согласно иранскому предложению, текущий этап переговоров может быть сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий в регионе.

Источники сообщили информагентству, что последние мирные усилия направлены на временный меморандум о взаимопонимании: он должен остановить войну и урегулировать судоходство в Ормузском проливе, пока стороны будут обсуждать более полное соглашение. Вопросы, вызывающие больше всего споров (в частности ядерная программа Исламской Республики), будут решены позже, уже в конечных договоренностях.

В Тегеране заявили, что переговоры продолжаются

Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи утверждает, что Иран и США не зашли в тупик в своих переговорах, пишет IRNA.

«Тупик – это когда стороны полностью прекращают общаться друг с другом. Слава Богу, они все еще обмениваются сообщениями через Пакистан. Это дает мне много надежды», – заявил Тирмизи.

Дипломат добавил: «Мы считаем, что рано или поздно будет достигнут результат». Он отметил, что иногда подобный диалог длится годами.

«Если посмотреть на историю Корейской войны, то переговоры длились от трех до четырех лет. Что касается Вьетнама, то переговоры длились от пяти до шести лет. Из-за советской кампании в Афганистане прошли годы переговоров в Женеве. Переговоры США с Талибаном в Катаре также длились годами», – привел примеры иранский посол.

