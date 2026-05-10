В России начали закрашивать «опасные» места в книгах 10.05.2026, 20:59

Под цензуру попадают даже переиздания классических произведений.

Страна-агрессор Россия перешла на новый уровень цензуры и применяет в книгах так называемый блэкаут – физическое закрашивание или зачеркивание фрагментов текста. Об этом 10 мая сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

Под цензуру в РФ попадают упоминания о войне, критика российской агрессии, темы ЛГБТК+, эмиграции, деколонизации, а также тексты о наркотиках или самоубийстве. Из-за этого тысячи книг проверяют, маркируют или изымают из продажи. Ограничения касаются не только современной литературы, но и новых переводов и переизданий классических произведений.

Некоторые издательства начали использовать искусственный интеллект для поиска «нежелательного» контента. При этом алгоритмы часто ошибочно определяют отдельные слова или сцены как нарушение, из-за чего под цензуру попадают даже нейтральные фрагменты текста.

В разведке отмечают, что «блэкаут», который раньше был художественным приемом, в современной России превратился в инструмент скрытия информации. Вместе с тем Кремль не учел, что в цифровую эпоху читатель легко может найти оригинальный текст. Вместо этого создается другой эффект – нормализация отсутствия. Черные строчки становятся привычными и воспринимаются как часть «правил игры», отметили в СВР.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com