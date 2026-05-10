Лукашенко продемонстрировал свой позорный статус 1 Александр Класковский, «Позірк»

10.05.2026, 13:46

1,742

И впрямь — противно смотреть.

Утром 9 мая Александр Лукашенко отметился в Москве на мероприятии, которое на самом деле было не парадом «наследников Победы», а фальшивым шоу агрессоров. Трагикомичный оттенок этому действу придали умеющие юморить украинцы: накануне Владимир Зеленский своим указом… разрешил провести парад на Красной площади, распорядившись в соответствующее время не бить по этому квадрату.

Чтобы застраховаться от украинских дронов, Москве пришлось апеллировать к Дональду Трампу, который де-факто волевым решением установил перемирие между Россией и Украиной с 9 по 11 мая. Так что угроза параду практически отпала.

Но все равно в центре Москвы дежурили пулеметчики на джипах с солидным запасом набитых патронами лент, готовые сбивать БПЛА, в городе был отключен мобильный интернет.

Те, кто жаждал «Киев за три дня», сегодня чувствуют себя неуютно даже в собственной столице, к которой стянули лучшие силы ПВО.

Подсластить «старшему брату» пилюлю изгойства

Накануне Владимир Путин похвалил Александра Лукашенко, прилетевшего в Москву несмотря на «вопросы обеспечения безопасности»: «Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь».

В тот же вечер два автократа обсудили, по выражению минского гостя, «полтора вопроса» двусторонних отношений. Зная хватку Лукашенко, можно предположить, что тот постарался конвертировать свой героический прилет в экономические бонусы.

Также он не преминул подсластить Путину пилюлю изгойства:

«Просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими «товарищами», которые решили не то что забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу». И добавил, что «придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади».

На самом деле как раз-таки многим товарищам и господам противно участвовать в шоу агрессивной империи, которая пытается эксплуатировать то, что патетично называется наследием Великой Победы, для оправдания захватнической войны. Отсюда почти тотальный игнор.

Сравните. На параде 2005 года — к 60-летию Победы — присутствовали главы США, Франции, ФРГ, вице-премьер Великобритании, председатель Еврокомиссии, генсек ООН. Ныне состав высоких зарубежных гостей скуден: кроме Лукашенко с сыном Николаем, это президенты Казахстана, Узбекистана, Лаоса и, как вишенка на торте, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

В отличие от прошлого года, не прилетел даже товарищ Си, которого с долей юмора называли «самой надежной ПВО».

В Кремле подчеркивают, что никого официально не приглашали. Но это ведь не от хорошей жизни. В ином случае многие приглашения были бы просто проигнорированы.

Два режима окончательно опошлили праздник

Лукашенко же своим приездом, кроме всего прочего, продемонстрировал собственный вассальный статус: ради присутствия на торжестве у кремлевского сюзерена торжественные мероприятия в Минске смещены на вечер. Теперь нужно срочно возвращаться в родные пенаты.

Но еще показательнее другое. Изображающий себя миротворцем белорусский автократ вольно или невольно подчеркнул свой статус соагрессора.

Ведь это шоу на Красной площади (изрядно скомканное из-за боязни украинского возмездия) было призвано провести фальшивую параллель между войной против нацизма и теперешней «СВО».

На трибуну рядом с Путиным с одной стороны усадили столетнего ветерана войны, которая в советских традициях именуется Великой Отечественной, с другой — полковника, чья бригада, как пишут прокремлевские СМИ, «успешно выполнила все поставленные задачи по освобождению ЛНР».

Такая рассадка, в трактовке российских пропагандистов, призвана символизировать, что «подвиг ветеранов продолжается в героизме их потомков, защищающих Родину уже в наши дни».

Эту же связь пытался провести в своем выступлении на параде Путин:

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции».

Империя, вторгшаяся на чужую землю, пытается освятить свои преступные деяния апелляцией к славе поколения, одолевшего гитлеризм.

Два режима, московский и минский, донельзя опошлили память о той войне. Они пытаются изобразить нацистами тех, кто против их деспотии. Притом что иные деяния самих этих режимов навевают параллели со временами «третьего рейха».

«Но мы-то не можем с вами эту Победу кому-то отдать», — говорил Лукашенко Путину на встрече в Кремле 8 мая.

Да уж, два автократа юзают этот нарратив по полной программе, рисуют себя «наследниками Великой Победы», пытаясь таким образом получить индульгенцию за удушение свободы в своих странах и кровавый великодержавный реванш. И впрямь противно смотреть…

Александр Класковский, «Позірк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com