Запомните этот день: это начало конца России 1 Анатолий Амелин

10.05.2026, 14:23

Запомните этот день. Это начало конца России И начало новой Украины. Сегодня очевидными стали два фундаментальных процесса.

1. Россия потеряла полностью инициативу в войне против Украины.

Старый, больной диктатор выглядит смешно. Самый короткий за всю историю «парад победы» — 45 минут. Наименьшее количество зарубежных гостей-лидеров, среди которых нет ни одного авторитетного (ведь раньше и президенты США приезжали)

Техники впервые не было.

Россия начала терять захваченные территории.

Экономика России скатывается уже в пике, дефицит бюджета превысил годовые плановые показатели. Российский Черноморский флот практически прекратил существование. Москва, окруженная десятью кольцами защиты ПВО, дрожала от страха. Гасили мобильную связь и интернет

И все это стало возможным благодаря решению Украины по просьбе (!) США.

2. Украина больше года практически не получает прямой военной помощи США, — с момента прихода Трампа.

Но: Украина стоит, борется, не принимает унизительных предложений по конфигурации мира, освобождает территорию. Увеличивает долю самообеспечения себя необходимым вооружением, боеприпасами, техническими решениями. Начала быть донором безопасности для партнеров (в частности, для арабских стран), другие охотно учатся и стоят в очереди за покупкой продукции и решений. Украинские дальние дроны и Фламинго утюжат российские тылы, уничтожив не менее 30% нефтяной инфраструктуры России — а это основа наполнения бюджета и экономики страны. Украина инициировала создание европейской системы противоракетной обороны.

Это первые признаки будущего регионального субъекта.

Впереди еще много работы. Но считаю, что именно сегодня был рубикон.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

