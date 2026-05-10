Определены два дня, когда по всей Беларуси не будут продавать алкоголь 3 10.05.2026, 14:34

В каждом районе местные власти сами определяют временные промежутки «дней трезвости».

Определены два дня — в мае и июне — когда по всей Беларуси не будут продавать алкоголь. Эта «традиция» связана с последними звонками и выпускными, которые в 2026 году пройдут 23 мая и 12 июня соответственно, сообщает «Еврорадио».

В каждом районе Беларуси местные власти сами определяют временные промежутки «дней трезвости». К примеру, в Светлогорском, Слуцком, Мозырском и других районах алкоголь не будут продавать в магазинах с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая, а также с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня. В Пинске и Ивановском районе — с 00:00 до 24:00 23 мая и с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня. А в Лиозненском районе запрет будет действовать весь день 23 мая и 12 июня.

Исключение сделано для заведений общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний.

