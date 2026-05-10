Стало известно, какой гонорар получила Мерил Стрип за роль в фильме «Дьявол носит Прада 2» 10.05.2026, 14:12

Мерил Стрип в образе Миранды Пристли

Актриса договорилась и о крупных суммах для своих коллег.

Комедийная драма «Дьявол носит Прада 2» (The Devil Wears Prada 2), недавно вышедшая на большие экраны, принесла не только оглушительный успех главным актерам, но и немалые гонорары.

Как пишет издание Variety , картина уже превысила свой бюджет и собрала 300 миллионов долларов в прокате за первую неделю. А вот известная актриса Мерил Стрип, сыгравшая героиню Миранду Пристли, получила 12,5 миллионов долларов за съемки в фильме. По слухам, звезда настояла на таком же гонораре для своих коллег – Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Инсайдеры добавили, что все три актрисы также получат выгодные бонусы от кассовых сборов – каждая из них может заработать еще более 20 миллионов долларов, если сиквел и в дальнейшем будет собирать полные залы зрителей.

К слову, по сюжету фильма «Дьявол носит Прада 2» главная героиня – редактор Миранда – столкнется с проблемами в модном глянце. Однако единственный человек, который может спасти ситуацию, – это ее бывшая ассистентка Эмили – персонаж Энн Хэтэуэй.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com