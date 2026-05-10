В каких случаях белорусам не надо платить за воду 10.05.2026, 21:22

Юрист назвал два условия.

В Беларуси можно не платить за воду на дачном участке. Для этого необходимо пробурить собственную скважину. Но важно соблюдать установленные правила.

Подробности всех юридических тонкостей изданию «АиФ» рассказал адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

Так, физическим лицам не нужно платить за воду как за коммунальную услугу при выполнении двух условий:

скважина должна достигать первого водоносного горизонта (не артезианского)

добыча воды не должна превышать 5 кубических метров (5000 литров) в сутки.

Если планируете брать больше, следует получить разрешение на специальное водопользование.

Можно также бурить скважины на нескольких участках вместе – это часто выгодно. Главное, заранее договориться о совместном обслуживании, оплате электричества для насосов и общем лимите воды (не более пяти кубов в сутки).

Отдельно юрист отметил, что в Беларуси запрещено использовать частные скважины для коммерческих нужд, бурить глубокие артезианские скважины без специального паспорта и лицензии, а также нарушать санитарные нормы.

