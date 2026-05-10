Пентагон: Сайт с файлами об НЛО посетили почти 500 миллионов раз 10.05.2026, 22:14

Фото: Getty Images

Ведомство призвало экспертов и общественность самостоятельно анализировать материалы.

На специальном сайте Пентагона, который публикует рассекреченные материалы о неопознанных воздушных явлениях (НВЯ) и неопознанных летающих объектах (НЛО) зафиксировали около полумилларда посещений за последние сутки. Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил представитель министерства обороны США Шон Парнелл, пишет Deutsche Welle.

«За 24 часа с момента запуска сайта его посетили почти 500 миллионов раз! Беспрецедентный уровень интереса. Беспрецедентный уровень прозрачности со стороны администрации президента США Трампа», - подчеркнул Парнелл.

В феврале 2026 года Дональд Трамп поручил начать публикацию документов, связанных с НВЯ и НЛО, объяснив свое решение «огромным общественным интересом» к этой теме.

Пентагон призывает общественность к «самостоятельному анализу»

8 мая министерство обороны США начало публиковать на сайте Пентагона файлы, которые связаны с НВЯ и НЛО. Ведомство отдельно заявило, что поскольку власти не смогли сделать окончательные выводы о зафиксированных явлениях, оно призывает общественность и экспертов к самостоятельному анализу.

Представители Пентагона назвали создание такого архива «беспрецедентной исторической инициативой» и подчеркнули, что министерство планирует публиковать новые материалы каждые несколько недель по мере их обнаружения и рассекречивания.

В публикации файлов об НЛО участвуют Белый дом, Управление директора нацразведки, Минэнергетики, Управление Пентагона по решению вопросов об аномалиях во всех областях, NASA, ФБР и другие подразделения разведагентств США.

9 мая на сайте Пентагона опубликовали 161 файл об НЛО. В их числе - фотоснимки, документы в формате PDF, а также видеозаписи. Некоторые ролики были сняты в последние годы, а как минимум один из них - в январе 2026-го.

