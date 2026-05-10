Главы автогигантов заработали рекордные суммы 1 10.05.2026, 21:47

Маск вне конкуренции.

Руководители крупнейших автокомпаний США в 2025 году получили рекордные выплаты — даже несмотря на падение продаж и проблемы на рынке электромобилей. Абсолютным лидером вновь стал глава Tesla Илон Маск, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам аналитиков, компенсационный пакет Маска составил около 8,8 млрд долларов в год. Основу выплат составляют акции и долгосрочные бонусы, привязанные к стоимости Tesla. При этом сама компания пережила непростой год: глобальные продажи Tesla снизились примерно на 8,6%.

На втором месте оказался основатель Rivian Роберт Скариндж. Его доход за 2025 год превысил 402 млн долларов, большая часть которых также пришлась на опционы и акции. При этом продажи Rivian упали более чем на 18%.

Глава General Motors Мэри Барра заработала 29,9 млн долларов — на 1,3% больше, чем годом ранее. Несмотря на трудности с электромобилями, GM увеличила продажи на 6% и получила около 185 млрд долларов выручки.

CEO Ford Джим Фарли получил 27,5 млн долларов — это рекорд в его карьере и рост на 11% за год. Ford также показал рост продаж на 6% и выручку свыше 187 млрд долларов.

Самым «скромным» среди лидеров отрасли оказался новый глава Stellantis Антонио Филоса. После назначения летом 2025 года он заработал 6,3 млн долларов за полгода работы. Его предшественник Карлос Таварес ранее получал значительно больше — до 42 млн долларов в лучшие годы.

На фоне миллиардных компенсаций и нестабильного рынка дискуссия о зарплатах топ-менеджеров в автопроме США вспыхнула с новой силой.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com