Украинка попросила белорусов расшифровать фразу своих предков 4 10.05.2026, 19:29

Загадочная фраза с Могилевщины раскрыла семейную историю.

Украинка Олена рассказала в Threads о своих предках из Могилевской области и попросила белорусов помочь ей понять старую семейную присказку, которую слышала от родных. Пост превратился в стихийное обсуждение белорусского языка, семейных традиций и региональных выражений, пишет «Зеркало».

Женщина рассказала, что ее дед был родом с Могилевщины, и попросила белорусов расшифровать фразу, которую слышала от родных и смысл которой долго не могла понять.

«Білоруси, питання з України. Мій дід народився у Білорусі (Магілёўская вобласць, Дрыбінскі раён). Прадід — Адам Кузьменков жив на хуторі біля села Добрае (ймовірно, 1890 роки). Його дружина (жена. — Прим. ред.), мама мого діда, Хадосся — була з багатодітної родини (многодетной семьи. — Прим. ред.). За спогадами родичів, тато Хадоссі часто казав їй: «Бацькоўскую дачку пазнаюць і ў андрачку». Чи хтось може пояснити, що це означало? Дуже цікаво», — написала авторка.

В комментариях начали предлагать собственные версии и объяснения.

Одним из первых откликнулся пользователь, который объяснил значение слова «андарак».

«Анд (а)рак — ваўняная спадніца, даволі грубая, частка жаночага строю ў XIX ст. Магчымы літаральны сэнс слова у гэтай прымаўцы — «простае, архаічнае адзенне». Але, магчыма, сэнс і такі, што пазнаюць і раздзетай, бяз хвартуха і світкі. У кожным разе, пры мне такое выслоўе ўжывалі, паказваючы, што харошае, дагледжанае «у рэкламе патрэбы ня мае»», — написал aliakseikrukouski.

Другие связали выражение прежде всего с основанным на любви воспитанием в родительской семье.

«Андарак — спадніца з грубай тканіны, «бацькоўская дачка» — «татова донька» ў сэнсе «любимая папина дочка», «девочка, которую папа очень любит». Смысл в том, что любимая папина дочка будет всегда уверенной в себе женщиной, и неважно, как она будет одета (даже в бедную, грубую одежду) — то, что она выросла в любви и заботе, видно сразу», — утверждает fenzhin.

Некоторые увидели в поговорке отсылку не столько к внешности, сколько к происхождению и внутреннему достоинству:

«Це означає, що талант людини видно, навіть якщо вона дуже скромно одягнута і небагатая».

«Татава выхаванне, паводзiны за стадом, павага да iншых, кнiжныя веды, не сямейныя, выдаюць дзяўчыну у любой вопратцы».

«У сэнсе: гены пальцам не расціснеш».

«У нас казалі «пазнаюць нашую дачку і ў андарачку». У сэнсе, што ў чалавеку галоўнае — асоба».

«Гэта камплімент выхаванню і «пародзе». Сэнс у тым, што добрую дзяўчыну з прыстойнай сям'і відаць здалёк, нават калі яна апранута ў самае простае, рабочае адзенне».

«Это аналогично «по одежке встречают, по уму провожают», у меня бабушка из-под Могилева, у нас говорили «пазнаюць нашу дачку и у анрачку, не пазнаюць, так запытаюць»».

А a.yurishina напомнила, что андарак был важной частью традиционного женского костюма на Могилевщине и мог указывать на происхождение семьи:

«Андарак — юбка особого кроя и расцветки, шилась из нескольких кусков ткани с различным узором и цветом. Одежда, как паспорт, может точно определить, из какой местности: область и район. Андарак праздничный был гофрированной юбкой. Поэтому смысл, скорее, — не любимую дочку, а принадлежность к роду, из которого происходила и местность. Название этой юбки долго сохранялось на Могилевщине, как и многие другие названия одежды. В других областях Беларуси я этого названия не слышала». .

Сама авторка поста рассказала, что пока знает о родственниках в основном только по семейным воспоминаниям.

«Мій дід Петро Адамович. От власне намагаюся дізнатися, чи були у нього брати та сестри. Думаю, що повинні були бути, тоді багато народжували», — написала она.

