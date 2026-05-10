Иранские дроны снова атаковали ОАЭ 10.05.2026, 20:11

Эмиратские военные сообщили о перехвате двух беспилотников.

10 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили два беспилотника, запущенных с территории Ирана. Об этом министерство обороны ОАЭ сообщило в сети Х.

В ведомстве подчеркнули, что страна остается «полностью готовой» к противодействию любым угрозам и продолжит защищать свой суверенитет, безопасность и стабильность.

По данным Минобороны, «с начала наглых иранских атак» силы ПВО ОАЭ перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников.

За последние сутки жертв или пострадавших не зафиксировано. В то же время с начала атак на страну погибли двое военнослужащих, а также гражданин Марокко, работавший по контракту с вооруженными силами ОАЭ. Общее количество погибших среди гражданского населения составляет 10 человек разных национальностей.

Число раненых, по официальным данным, достигло 230 человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com