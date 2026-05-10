10 мая 2026, воскресенье, 21:16
Иранские дроны снова атаковали ОАЭ

  • 10.05.2026, 20:11
Эмиратские военные сообщили о перехвате двух беспилотников.

10 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили два беспилотника, запущенных с территории Ирана. Об этом министерство обороны ОАЭ сообщило в сети Х.

В ведомстве подчеркнули, что страна остается «полностью готовой» к противодействию любым угрозам и продолжит защищать свой суверенитет, безопасность и стабильность.

По данным Минобороны, «с начала наглых иранских атак» силы ПВО ОАЭ перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников.

За последние сутки жертв или пострадавших не зафиксировано. В то же время с начала атак на страну погибли двое военнослужащих, а также гражданин Марокко, работавший по контракту с вооруженными силами ОАЭ. Общее количество погибших среди гражданского населения составляет 10 человек разных национальностей.

Число раненых, по официальным данным, достигло 230 человек.

