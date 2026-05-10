Трамп заявил, что война с Ираном еще не закончена 1 10.05.2026, 20:47

Фото: Getty Images

Президент США сказал, что у Пентагона остаются цели для новых ударов.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о полном завершении боевых действий против Ирана. Несмотря на серьезные потери противника, у Пентагона еще есть список объектов для ударов. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Full Measure.

Как отметил американский лидер в разговоре с журналисткой, Тегеран уже потерпел сокрушительное поражение на поле боя. Однако по его мнению, это еще не означает финальной точки.

«В военном плане они разгромлены. В своих собственных представлениях, возможно, они этого не осознают. Но, думаю, осознают, потому что я с ними имею дело», – заявил Трамп.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что иранские вооруженные силы – от флота и авиации до ПВО и командного звена – фактически уничтожены. Он выразил убеждение, что даже при условии немедленного вывода американских войск Тегерану понадобится два десятилетия, чтобы оправиться от удара.

«Нет, я этого не говорил. Я сказал, что они разгромлены, но это не значит, что с ними покончено. Мы могли бы продолжать еще две недели и уничтожить каждую цель. У нас были определенные цели, которые мы хотели поразить, и мы выполнили, вероятно, 70% из них. Но есть и другие, по которым мы потенциально могли бы нанести удар», – подчеркнул президент.

Отдельное внимание Трамп уделил ядерной программе оппонента. По его словам, Космические силы США внимательно следят за соответствующими объектами.

Также глава Белого дома добавил, что Вашингтон намерен в будущем получить контроль над иранским обогащенным ураном.

