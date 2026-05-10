«Функцию первой леди традиционно выполнял Лукашенко» 10.05.2026, 20:37

Парад в Кремле стал нервным испытанием для диктаторов.

«Салідарнасць» собрала реакцию на прошедшее мероприятие в Кремле: «Шоу на Красной площади несколько успокоило мир».

Владимир Пастухов, политолог:

— Конечно, я посмотрел парад на Красной площади. Для меня это работа. Все прошло «быстро и конфиденциально». Традиционно прусская выучка русских полков. Корейцы вписались в многовековую традицию.

Армия – часть общества, но и его заложник. Она не выбирает войны, в которых участвует. Одни войны покрывают ее славой, другие – нет. Вне зависимости от результата.

Я смотрел и думал: а ведь могли бы действительно Родину защищать…

Игорь Эйдман, публицист:

— Украина, конечно, сильно унизила Путина. Но Трамп спас его от еще большего позора.

Не получив гарантий безопасности от Трампа и (под сильнейшим давлением американцев) от Зеленского, трусливый Пыня не смог бы выползти на Красную площадь. Это было бы фатальное для него унижение.

Путин был в цугцванге: и выползти нельзя, и не выползти нельзя. Единственное спасение — агентура в Белом доме. Напрягли продажного Витька и Зятька, а потом и самого Трампа. Они и спасли Путина, не безвозмездно, думаю.

Александр Невзоров, публицист:

— Несмотря на страх, Кремль все-таки справил большую патриотическую нужду.

Шоу на Красной площади было стыдливым и неприлично поспешным. Для его проведения потребовалось указание Трампа и разрешение Зеленского.

Путин долго ныл и клянчил по всем международным каналам, выпрашивая «пару спокойных часов над Москвой». Трамп внял, а Зеленский красиво обстебал.

В итоге показуха состоялась. Чем она точно не являлась? «Парадом победы».

Это был натужный карнавал из человечьих отходов СВО и дрожащих от страха трибун.

Забавно, но бешенная возгонка победобесия и темы II Мировой может оказать Кремлю дурную услугу.

Да, на 85% т.н. «ВОВ» — вранье. Россия присвоила себе одной то, что было сделано усилиями 54 государств Антигитлеровской коалиции и Манхеттенского проекта.

Но это уже не имеет никакого значения.

Ложь о победе» стала важнейшей частью русского национального сознания. Она цветаста, многообразна, комплиментарна. И ложь эта отлично работает.

В контрасте с мощным мифом II Мировой, реальность путинской войны в Украине выглядит особенно жалко.

Уже много лет орки-алкоголики наползают на Малую Токмачку. И все без толку.

Никакой, даже самой крохотной победочки министр обороны Белоусов в клюве так и не принес, хотя ему было строго велено порадовать «к 9 мая народ и президента».

Шоу на Красной площади несколько успокоило мир, ибо честно рассказало об убогости ВС РФ, страхах Кремля и общей деградации России.

Но! Обольщаться не следует, ибо и умирающая гадюка находит в себе силы для укуса.

Игорь Тышкевич, аналитик:

— Как описать успех или не успех встречи Лукашенко и Путина в Москве на параде?

Просто, одно фразой: «вот и встретились два одиночества».

СерпомПо:

— «Великому геополитику» и телезрителям в отсутствии техники на параде 9 мая выкатили «мультики» о российском оружии-аналоговнет, новых войсках беспилотных систем, ядерной триаде и тренировках «участников СВО» на полигоне.

Тему «спецоперации» Путин провел опять красной нитью, выдавая СВОю «идущую по плану» за продолжение войны с «неонацистами». Не забыл напомнить о противостоянии с НАТО, снова пробрасывая тему вечной борьбы России с коллективным Западом (оккупированные гитлеровцами во время Второй мировой войны европейские страны, он обозвал «капитулировавшими покорными соучастниками их преступлений»).

Про союзников по антигитлеровской коалиции — ни слова.

Гостей минимум — Лукашенко, Токаев, Мирзиеев…

После чего Путин, на пятый год СВОего вторжения в некогда братскую Украину, заявил, что «победа всегда была и будет за нами». Однако пафос как-то подсдулся после того, как разрешенный Зеленским и Трампом парад закончился, толком и не успев начаться — по Красной площади быстренько прошли урезанные колонны марширующих военнослужащих (включая, конечно, участников СВО) и солдаты КНДР, помогавшие «освободить Курскую область от неонацистских захватчиков» (как было заявлено).

В этом году вместо прежнего командующего Сухопутными войсками генерала Салюкова (который командовал парадом много лет) был новый — генерал Мордвичев (его назначили на эту должность 15 мая 2025 года). Именно он руководил штурмом в 2022-м Мариуполя, который был превращен в руины, а оставшиеся без домов его немногочисленные не сбежавшие и уцелевшие жители, до сих пор записывают Путину обращения с просьбой обеспечить их жильем.

Такой вот «символизм».

Какое отношение все это имеет к Победе 9 мая 1945 года — пусть каждый смотрит и решает сам.

Алексей Копытько, украинский военный аналитик:

— Парады проводятся не в вакууме. Это повторяющиеся события. Как минимум — идет сравнение с парадом предыдущего года.

Кремль заранее начал понижать ожидания рассказами о том, что в прошлом году был юбилей Победы, а в этом — просто очередная годовщина. Тем не менее до нужного дна понизить не удалось, что спровоцировало разочарование. По ходу возникала мысль: а зачем вообще проводить это навевающее грусть убожество? Только хуже сделали.

45 минут парада, 5 минут подготовки и 15 минут возложения цветов дают некоторые подсказки для фиксации атмосферы.

1. Главная тенденция, которая улавливается в комментариях части «дорогих россиян», вполне ватных и провоенных — нарастающая брезгливость к Путину.

Не страх, не протест, а именно брезгливость, как к чему-то скользкому, грязному и жалкому.

На параде в центре внимания был не лидер сверхдержавы, а уставший старик с бегающими глазками, которого пока терпят. И он это ощущает.

Опыт и навыки еще помогают ему надеть правильную маску при общении, но, когда он на секунду оказывается наедине с собой, все проявляется на лице. Невысокий дряхлеющий мужчина, сгибающийся под давлением веса, который он уже не может взять.

Натужные скорбные лица путинского окружения периодически возникали в кадре. В общем, никакого воодушевления и праздника.

2. Указ Зеленского о проведении парада в Москве обнулил сценарий с возможным инцидентом по инициативе внутрироссийских сил. Ибо исчез шанс свалить на Украину. Но посмотрите на фото, как охраняют Путина.

На фото 4 он пожимает руки командирам парадных коробок. За спиной военных и в полуметре от Путина – охрана. Можете поискать для сравнения парады прошлых лет. Охрана есть везде, это протокол, но такого нависания не было. Либо Путин сам боится, либо таким образом его накручивают и запугивают (вследствие чего на начинает бояться и параноить).

Посмотрите фото, где он идет к машине. Это происходит внутри трижды отфильтрованного периметра, среди максимально проверенных лиц. И тем не менее он движется в коробке физического прикрытия.

3. Производная такого положения – максимальный акцент на том, насколько Путин одинок и изолирован.

Ранее он выступал в роли хозяина-распорядителя бала, к которому приезжали гости выразить уважение. Момент коммуникации всячески подчеркивался. Путин прогуливался в окружении лидеров других государств, выпячивая, что он и Россия в центре внимания. Сейчас все иначе.

Функцию первой леди традиционно выполнял Лукашенко. Спешно доставленные в Москву Токаев и Мирзиеев, дабы несколько повысить откровенно позорный уровень иностранных гостей, откровенно тяготились происходящим, а также своей ролью декоративной мебели.

Если бы положение РФ выглядело как успех, к нему бы поспешили «прислониться» все, кто ни попадя. Прислоняться к лузерам охочих мало.

4. Отсутствие техники на параде – резкое понижение статуса зрелища.

Также категорически неудачный момент – прием парада министром обороны Белоусовым. Это предпоследний человек, который должен символизировать военную мощь России. Алкоблогер Медведев и то выглядит агрессивнее. Даже Гундяев был бы уместнее.

Хуже Белоусова – только Путин в его нынешнем состоянии, ибо он – ходячий символ деградации. Два неподходящих для своей роли пожилых мужчины в потугах обозначить сверхдержавную милитарную амбицию – это визуальное фиаско. Маршал Шойгу гораздо лучше смотрелся.

5. Речь Путина – 8 минут пустоты.

6. Самый яркий момент парада – инкрустированные значками до трусов северные корейцы с блестящими автоматами.

Корейцы, орангутанг в Новосибирске и колонна вдов/матерей оккупантов в Чите – символы парада 2026 г. в России.

Квинтэссенция – слова журналистки, обращенные к женщине в колонне «бессмертного полка» в Кемерово с фото деда и пропавшего без вести сына: «ааа, так у вас двойной праздник! Поздравляю!» …

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com