Лукашенко нес околесицу на параде 9 мая 2 10.05.2026, 17:12

Спичрайтеры диктатора явно дали маху.

Белорусский правитель продолжает иллюстрировать азбуку политологии: диктатурам как воздух нужен образ врага, пишет политический аналитик Александр Класковский на «Позірку»:

— Вечером 9 мая Александр Лукашенко на торжественной церемонии в Минске обрисовал сегодняшних врагов режима. В этой речи, прозвучавшей по возвращении «вождя» с парада в Москве, явственно звучали кремлевские пропагандистские нарративы.

Правда, один из пассажей получился двусмысленным: «И пусть у фашизма сейчас другое лицо — лощеное, это не меняет сути. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности и собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами».

Спичрайтеры здесь дали маху. Рядом с белорусскими границами наносит миру раны российско-украинская война, и ее развязал в великодержавном угаре Кремль.

Но, конечно же, Лукашенко метил не в кремлевский огород. Последовало уточнение: «Наш враг — реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шяуляя и называет подвиг советского народа мифом».

Может, Киев хотел захватить Кубань, а Вильнюс — занять все земли ВКЛ?

Таким образом, камень брошен прежде всего в огород украинцев, политиков стран Балтии. Но какие там реваншисты? Украина не покушалась на Кубань, Вильнюс не претендует на белорусские земли, некогда входившие в Великое княжество Литовское.

Это Владимир Путин объявил Украину искусственным государством. Его, мол, создали Ленин и его соратники, оторвав у России ее исторические территории.

Это Путин поднял на щит имперский концепт «Новороссии», отжал Крым, а теперь требует весь Донбасс (и не факт, что готов на этом унять свой шовинистический аппетит).

Да, и насчет Шяуляя. Там никто не глумится над костями погибших солдат Красной армии. Речь идет о переносе останков из центра города на кладбище Гинкунай, где уже есть мемориал советским воинам. Эксгумацию бережно проводили археологи.

Таким образом исполняется решение Комиссии по десоветизации, которая признала, что захоронение солдат возле собора в Шяуляе нарушает запрет на пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах.

А режим Иосифа Сталина, одного из кумиров Лукашенко, был именно тоталитарным. И, к слову, грубые просчеты этого кремлевского вождя, предвоенные репрессии против командного состава Красной армии во многом стали причиной ее колоссальных потерь и отступления до самой Москвы в 1941-м.

Великий борец за «правду о войне» умалчивает о другой стороне медали

«Мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне», — этот пропагандистский нарратив тоже прозвучал 9 мая в речи Лукашенко у обелиска Победы в Минске. Но на самом деле режим продвигает выгодную ему полуправду вперемешку с пропагандистскими домыслами.

9 мая Лукашенко снова вспомнил, что в ту войну погиб каждый третий белорус. Власти раз за разом козыряют этой цифрой, едва ли не гордятся ею. Но давайте помнить и о том, что Беларусь была за считаные недели оставлена на растерзание гитлеровцам.

А ведь Красная армия, вопреки утверждениям советской пропаганды, изначально превосходила группировку «третьего рейха» на восточном фронте, в частности, по количеству самолетов и танков. Танков у СССР на 22 июня 1941 года вообще было больше, чем у всех других государств мира вместе взятых — около 23 тыс., включая новейшие, подобных которым у гитлеровцев и близко тогда не было.

И с такой мощью «гениальный полководец» Сталин и его орденоносное окружение (малограмотные рубаки гражданской войны) бездарно проиграли первый этап войны.

А когда Красная армия перешла в наступление, то сплошь и рядом практиковались «мясные штурмы» (как теперь в «СВО»), города старались взять любой ценой к красной большевистской дате.

Диктаторский режим Сталина с его жестокостью и волюнтаризмом умножил кровавую цену той победы. Но об этой стороне медали Лукашенко, великий борец за «историческую правду», предпочитает умалчивать. Потому что сам построил режим, в котором угадываются черты сталинизма.

И еще цитата из его речи: «Наша когда-то большая советская Родина, истерзанная, измученная, освободила Европу». И здесь — полуправда.

Потому что, во-первых, значительную часть Старого Света освободили союзники СССР. А во-вторых, странам, куда вошли советские войска, были навязаны коммунистические режимы, подавлявшие свободу. Стремление же ее обрести давилось танками: Венгрия — 1956 год, Чехословакия — 1968-й.

Как Минск «развязывает проблемные узлы» в отношениях с ЕС

Так совпало, что 9 мая госСМИ распиарили интервью замминистра иностранных дел Игоря Секреты немецкой Berliner Zeitung. Дипломат заявил, что Минск готов «приступить к развязыванию проблемных узлов не только в двусторонних отношениях [с ФРГ], но и с Европейским союзом в целом».

Прекрасное намерение, но при этом господин Секрета в унисон с Лукашенко обвиняет западные страны, включая Германию, в том, что там «поднимает голову реваншизм». Хотя сегодня Киев бомбят вовсе не немцы, а те, кого Путин называет «героями СВО» и кого присутствием на московском параде почтил и Лукашенко.

И вообще, может, для начала диалога с Европой стоило бы прекратить терроризировать соседние страны ЕС мигрантскими штурмами, контрабандными шарами, грозить им «Орешником»? А еще — перестать держать в тюрьмах тех белорусов, что дерзнули выступить за европейские ценности, включая демократические выборы.

Но режим хочет строить отношения с Европой по принципу «полюбите нас черненькими». Бросается в нее комьями грязи. Глумится над ее принципами. Шантажирует.

В общем, белорусские власти аж из кожи вон лезут, чтобы «развязать проблемные узлы». А европейцы почему-то отказываются раскрыть объятия. Ну что с них возьмешь — «фашисты»!

