Коллекцию часов «БЕЛАЗ» от «Луча» раскупили за один день 10.05.2026, 21:05

Лимитированную серию уже перепродают на онлайн-площадках почти втрое дороже.

В конце рабочей недели минский часовой завод «Луч» представил коллекцию «БЕЛАЗ», созданную в партнерстве с жодинским гигантом промышленности. Серия была лимитированной, по некоторым данным, всего было выпущено 100 экземпляров. Стоимость — 1099 рублей. Всего через день после запуска «Луч» объявил, что все часы из коллекции были проданы, пишет Onlíner.

По данным производителя, циферблат часов имел характерный дизайн, отсылающий к радиаторной решетке самосвала БЕЛАЗ. А шестерня на безеле — настоящая деталь, которая используется в производстве машин.

Также утверждается, что модель часов выдержала давление, сопоставимое с наездом карьерного самосвала весом 250 тонн.

Вскоре после сообщения о том, что все экземпляры коллекции распроданы, часы стали продавать на онлайн-площадках объявлений. Стоимость достигает 3000 рублей.

