В Вене прошла церемония открытия «Евровидения-2026» 10.05.2026, 20:52

Гранд-финал конкурса состоится 16 мая.

Вечером 10 мая в Вене прошла церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

На бирюзовую дорожку вышли представители всех 35 стран-участниц, в том числе украинская певица LELÉKA (настоящее имя - Виктория Лелека).

Как известно, «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая: (первый полуфинал - 12 мая; второй полуфинал - 14 мая; гранд-финал - 16 мая). Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle.

