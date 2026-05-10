В Вене прошла церемония открытия «Евровидения-2026»
- 10.05.2026, 20:52
Гранд-финал конкурса состоится 16 мая.
Вечером 10 мая в Вене прошла церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2026».
На бирюзовую дорожку вышли представители всех 35 стран-участниц, в том числе украинская певица LELÉKA (настоящее имя - Виктория Лелека).
Как известно, «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая: (первый полуфинал - 12 мая; второй полуфинал - 14 мая; гранд-финал - 16 мая). Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle.