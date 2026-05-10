Дрон ВСУ влетел в автомобиль с россиянами

Дрон ВСУ влетел в автомобиль с россиянами4
- 10.05.2026, 20:24
Видео удара сняла камера, установленная в машине оккупантов рядом.
В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон-камикадзе попадает в автомобиль с оккупантами.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», момент попадания заснял видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей ВС РФ, стоявшем рядом.
По имеющейся информации, во время движения в пораженном транспорте находились двое рашистов.
В результате удара они были ликвидированы на месте.