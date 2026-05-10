Джиллиан Андерсон стала голосом белоруских политзаключенных 10.05.2026, 20:04

Джиллиан Андерсон

Актриса участвует в белоруском павильоне на Венецианской биеналле.

Актриса Джиллиан Андерсон участвует в белоруском павильоне «Official. Unofficial. Belarus», созданном Свободным театром на Венецианской биеналле. Вот чем она поделилась с миллионами подписчиков, сообўает «Салідарнасць».

«Я горжусь тем, что работала вместе с этой командой, предоставив свой голос для записанных свидетельств недавно освобожденных белоруских политических заключенных в рамках этого проекта.

Их сильные истории рассказывают о том, что значит потерять свой дом и свою семью; о том, как заново найти себя и попытаться создать новый дом в другой стране. Донести истории этих мужественных людей до мира жизненно важно», – написала в сторис Instagram звезда мирового кинематографа.

Вместе с Джиллиан Андерсон истории озвучивали Стивен Фрай, Джуд Лоу, Джоанна Ламли.

Павильон «Official. Unofficial. Belarus» раскрывает миру правду о современной Беларуси: через символы цензуры, голоса политзаключенных, образы тотального контроля и опыт жизни под давлением системы. Главная идея: белоруская культура существует не благодаря государству, а вопреки ему.

