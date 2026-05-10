Белорусы снова пересаживаются на машины постарше 2 10.05.2026, 20:19

Физлица стали заметно чаще ввозить автомобили старше пяти лет.

Новые автомобили становятся все менее доступными на фоне роста цен, который фиксирует Белстат, и это уже меняет поведение покупателей. За январь–апрель 2026 года физлица ввезли в Беларусь 14,4 тысячи легковых машин старше пяти лет – на 20,5% больше, чем годом ранее, пишет «Белорусы и рынок».

По данным «БАА-Консалт», именно автомобили старше пяти лет показали самый заметный рост среди импортируемых легковушек. Машин в возрасте от трех до пяти лет ввезли 14 тысяч – это на 4,7% больше, чем год назад.

А вот почти новых авто, до трех лет, стало меньше: за четыре месяца их ввезли 15,7 тысячи, что на 13,5% ниже прошлогоднего уровня. То есть рынок не просто подрос. Он сместился в сторону более возрастных автомобилей.

Покупатель все чаще выбирает не «свежую» машину, а вариант дешевле – пусть с пробегом, рисками и возможным сюрпризом под капотом.

Почему старые машины снова в моде

Главная причина простая: новые автомобили становятся менее доступными. Даже если дилеры предлагают скидки, кредиты и красивые слова про «выгодные условия», итоговая цена все равно бьет по семейному бюджету.

При этом продажи новых машин формально растут. В апреле 2026 года в Беларуси продали 6,7 тысячи новых легковых авто – на 17% больше, чем в марте. Но значительная часть спроса держится на кредитах, электромобилях, гибридах и моделях локальной сборки.

Для тех, кто не хочет или не может брать кредит, остается понятный маршрут: рынок подержанных авто, частный ввоз, посредники, объявления и вечная надежда найти «живой» вариант без скрученного пробега.

Частный импорт давит на автосалоны

Рост старых машин формируют именно физические лица. Это уже не история про дилеров и салоны, а про частный ввоз.

По данным БАА, еще в первом квартале 2026 года частный импорт новых автомобилей с ДВС составил 4,2 тысячи единиц и более чем в 2,4 раза превысил официальный импорт дилеров – 1,7 тысячи.

Покупатель голосует не лозунгами, а калькулятором. И калькулятор, как назло, не умеет читать пресс-релизы.

Утильсбор тоже влияет

С 29 апреля 2026 года в Беларуси начали действовать новые ставки утилизационного сбора. Для физлиц рост называют небольшим, но суммы все равно изменились: для авто до трех лет сбор вырос с 544,5 до 624,92 рубля, для машин старше трех лет – с 1089 до 1282,02 рубля.

Формально это защита рынка. На практике покупатель снова считает: сколько стоит машина, растаможка, сбор, ремонт и жизнь после покупки. Иногда после такой арифметики выбор в пользу старшего авто выглядит не желанием, а вынужденной экономией.

Чего ожидать покупателям

Машина старше пяти лет может быть нормальным вариантом, если у нее прозрачная история и адекватная цена. Но чем старше авто, тем выше риск купить не транспорт, а подписку на СТО.

Перед покупкой стоит проверять VIN, пробег, ДТП, залоги, документы, двигатель, коробку, кузов и батарею, если речь об электромобиле или гибриде. Фраза «не бита, не крашена, ездила аккуратно» давно стала частью автомобильного фольклора, а не доказательством.

