В Северной Америке нашли поселение древнее египетских пирамид 1 10.05.2026, 19:47

Это открытие переписывает историю человечества.

Исследователи только что обнаружили в Северной Америке стоянку, более древнюю, чем Великая египетская пирамида. Считается, что эта находка способна переписать историю человека.

Археологи только что обнаружили стоянку возрастом 11 000 лет недалеко от Саскачевана на западе Канады. Утверждается, что открытие подтверждает существование высокоорганизованных обществ в регионе гораздо раньше, чем считалось ранее, пишет «Фокус».

В ходе раскопок команда из Университета Саскачевана обнаружила каменные орудия, очаги и материалы для изготовления орудий труда, что позволяет предположить — поселение было долгосрочным, а не временным охотничьим лагерем. Слои древесного угля также указывают на то, что ранние коренные жители практиковали контролируемое управление огнем, что согласуется с давними устными традициями. Команда также обнаружила останки вымершего Bison antiquus — огромного вида, весившего почти 2 тонны и, вероятно, служившего ключевой мишенью для охоты древней цивилизации.

По словам соавтора исследования, доктора Гленна Стюарта, открытие, по сути, ставит под сомнение устаревшее представление о том, что ранние коренные народы были исключительно кочевыми. Свидетельства длительного заселения и бережного отношения к земле указывают на глубоко укоренившееся присутствие.

Более того, новые данные поднимают вопросы о теории Берингова пролива, подтверждая устные предания о том, что коренные общины жили здесь на протяжении бесчисленных поколений. Отметим, что открытие впервые было сделано в 2025 году, но вновь стало популярным из-за его «значимости».

Открытие возле озера Стерджен значимо, потому что оно отодвигает временные рамки организованной общинной жизни в Северной Америке на период вскоре после окончания последнего ледникового периода. Около 11 000 лет назад большая часть континента все еще переживала масштабные изменения окружающей среды: ледники отступали, а экосистемы трансформировались.

В ходе исследования команда из Университета Саскачевана сравнила открытие с некоторыми из самых знаковых древних мест мира, в том числе Великими пирамидами Египта, Стоунхенджем в Англии и Гебекли-Тепе в Турции.

По словам соавтора исследования, археолога Дэйва Рондо, им с коллегами удалось получить доказательства, меняющие наше представление о ранних коренных цивилизациях Северной Америки. Исследователи считают, что на этом месте, которое сегодня напоминает место обитания бизонов, когда-то находилось множество загонов для бизонов и мест их забоя.

Отметим, что «стадо буйволов» — стратегия охоты. Которая включала использование особенностей ландшафта, V-образных проездов и приманки, чтобы заманить животных в панику и заставить их броситься с обрыва. Простыми словами, ученые получили убедительные доказательства глубоко укоренившегося присутствия коренных народов в регионе, подтверждая традиции и знания, передаваемые из поколения в поколение.

К слову, устные предания долгое время описывали этот район как крупный культурный и торговый центр. Авторы также утверждают, что находки теперь предоставляют физические доказательства, подтверждающие эти рассказы.

