CNN: Россия терпит репутационный удар в Африке
- 10.05.2026, 19:38
Провал в Мали стал новым неприятным событием для Кремля.
Когда в апреле российские военные вынуждены были отступить с позиций в городе Кидаль на севере Мали, они потеряли нечто большее, чем просто территорию.
Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 10 мая.
Вывод так называемого Африканского корпуса минобороны РФ из города Кидаль нанес удар по престижу Москвы, отметили наблюдатели, поскольку Россия пыталась позиционировать себя как ведущего «спонсора безопасности» в регионе Сахель (включающем Сенегал, Мавританию, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерию, Чад, Судан, Камерун и Гамбию).
Провал в Мали стал еще одним звеном в цепочке неприятных для Кремля событий, когда Россия фактически оказывалась неспособной поддержать своих многолетних союзников — таких как Николас Мадуро в Венесуэле или Башар Асад в Сирии.
Кидаль на северо-востоке Мали был захвачен малийской армией и российскими наемниками в 2023 году. Тот год вообще был успешным для РФ — тогда на саммите Россия-Африка глава Кремля Владимир Путин объявил о заключении пактов о военном сотрудничестве с более чем 40 африканскими странами.
Однако военное присутствие России в Африке было основано еще группой Вагнера, которая действовала, в частности, в Ливии, Мозамбике и Центральноафриканской Республике.
Впоследствии группа Вагнера превратилась в так называемый Африканский корпус, который был уже не частной военной компанией, а подчинялся российскому минобороны. Захват города Кидаль в 2023-м называют «единственной победой россиян» за тот период. Остальные амбициозные планы по влиянию в Африке не были выполнены.
«Падение Кидаля и унизительное и зафиксированное на видео отступление россиян нанесли огромный ущерб репутации Москвы и ее амбициям в Африке», — заявил руководитель программы Сахеля немецкого аналитического центра Фонда Конрада Аденауэра Ульф Лессинг.
В то же время аналитики предостерегают, что Россия до сих пор остается единственным партнером, который готов непосредственно разворачивать боевые силы на передовой. А для малийского режима, который пытается бороться с повстанцами, это критически важный фактор.
«В конце концов, у Мали нет другого выбора, кроме как сотрудничать с Россией», — акцентировал Лессинг.
27 апреля так называемый Африканский корпус минобороны России официально подтвердил выход из города Кидаль, что на северо-востоке Мали.
28 апреля российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ Георгия Борисенко сообщило, что во время боев в Мали погибли российские наемники, а техника, оставленная так называемым Африканским корпусом при отступлении, была захвачена местными повстанцами.