Польша и Дания проводят военные учения в Балтийском море
- 10.05.2026, 19:18
В Baltic Shield-2026 участвуют флот, авиация и силы спецопераций.
Польша и Дания проводят совместные военные учения Baltic Shield-2026, которые проходят на территории обеих стран и в Балтийском море.
Об этом рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет «Европейская правда».
Trwają polsko - duńskie ćwiczenia wojskowe „Baltic Shield 2026” 🇵🇱🇩🇰— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 10, 2026
W ćwiczeniach udział biorą m. in. artylerzyści, marynarze, lotnicy, wojska specjalne oraz żołnierze z @_6BPD_
i 2 Pułku Rozpoznawczego.
Żołnierze ćwiczą na terytorium Polski, duńskiej wyspie Bornholm oraz na… pic.twitter.com/UVw44ulB9N
В маневрах принимают участие военно-морские силы, воздушные силы, артиллеристы, силы спецопераций и другие.
«Baltic Shield 2026 – это не только проверка боеготовности и совместимости союзнических сил. Это также четкий сигнал единства между членами НАТО региона вокруг Балтийского моря», – отметил Косиняк-Камыш.