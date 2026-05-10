10 мая 2026, воскресенье, 19:33
Польша и Дания проводят военные учения в Балтийском море

  • 10.05.2026, 19:18
В Baltic Shield-2026 участвуют флот, авиация и силы спецопераций.

Польша и Дания проводят совместные военные учения Baltic Shield-2026, которые проходят на территории обеих стран и в Балтийском море.

Об этом рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет «Европейская правда».

Министр отметил, что на территории Польши, на датском острове Борнхольм и в акватории Балтийского моря продолжаются совместные польско-датские учения Baltic Shield 2026.

В маневрах принимают участие военно-морские силы, воздушные силы, артиллеристы, силы спецопераций и другие.

«Baltic Shield 2026 – это не только проверка боеготовности и совместимости союзнических сил. Это также четкий сигнал единства между членами НАТО региона вокруг Балтийского моря», – отметил Косиняк-Камыш.

