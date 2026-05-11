В ISW объяснили намеки Кремля 11.05.2026, 8:07

Действительно ли война скоро закончится.

Российский правитель Владимир Путин заявил, что конфликт в Украине якобы «подходит к завершению», однако реальных признаков готовности Москвы к окончанию войны пока нет. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW).

Эксперты обращают внимание, что во время пресс-конференции 9 мая Путин, отвечая на вопрос о возможной роли Запада в недавних дальнобойных ударах Украины по территории России, сказал, что «этот вопрос подходит к концу». При этом российские государственные СМИ интерпретировали эти слова как намёк на скорое завершение войны, хотя сам Путин прямо этого не заявлял.

В ISW подчёркивают, что одновременно российский лидер объяснил отсутствие значительной части военной техники на параде необходимостью сосредоточить ресурсы на «окончательном поражении Украины». По мнению аналитиков, это свидетельствует о сохранении прежних максималистских целей Кремля.

Кроме того, Путин вновь заявил, что возможная двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским должна пройти исключительно в Москве, фактически дав понять, что не намерен участвовать в переговорах на нейтральной территории.

По оценке аналитиков, подобные заявления в первую очередь рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

«Вероятно, Кремль пытается воздействовать на настроения внутри страны, где всё сильнее ощущаются последствия более чем четырёх лет войны и неспособности российских сил предотвратить дальнобойные удары по своей территории», — отмечают в ISW.

