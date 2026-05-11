Некоторых десятиклассников могут не перевести в 11-й
- 11.05.2026, 8:48
Учебно-полевые сборы стали обязательными.
Отказ от прохождения учебно-полевых сборов может повлиять на перевод школьника в следующий класс. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.
По её словам, этот вопрос регулярно задают десятиклассники и их родители.
Смирнова пояснила, что учебно-полевые сборы, как и медицинская практика, являются обязательной частью образовательной программы. Итоговая отметка за их прохождение входит в оценку по предмету «допризывная и медицинская подготовка».
Если ученик не получит эту отметку, он не сможет быть аттестован по предмету за учебный год. В таком случае школьника могут не перевести в 11-й класс.