11 мая 2026, понедельник, 8:59
Некоторых десятиклассников могут не перевести в 11-й

  • 11.05.2026, 8:48
Учебно-полевые сборы стали обязательными.

Отказ от прохождения учебно-полевых сборов может повлиять на перевод школьника в следующий класс. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.

По её словам, этот вопрос регулярно задают десятиклассники и их родители.

Смирнова пояснила, что учебно-полевые сборы, как и медицинская практика, являются обязательной частью образовательной программы. Итоговая отметка за их прохождение входит в оценку по предмету «допризывная и медицинская подготовка».

Если ученик не получит эту отметку, он не сможет быть аттестован по предмету за учебный год. В таком случае школьника могут не перевести в 11-й класс.

