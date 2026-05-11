закрыть
11 мая 2026, понедельник, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп отверг мирное предложение Ирана

  • 11.05.2026, 9:04
  • 1,600
Трамп отверг мирное предложение Ирана
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Ему не понравилось содержание письма из Тегерана.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ответ Ирана на американский проект соглашения о прекращении войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

«Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится — абсолютно неприемлемо!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В разговоре с Axios президент США заявил, что ему не понравилось содержание письма из Тегерана.

«Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ», — сказал Трамп, отказавшись раскрывать подробности. Также он заявил, что Иран «уже 47 лет нападает на многие страны».

Как отмечает издание, Вашингтон ждал официальный ответ иранской стороны десять дней и рассчитывал увидеть признаки прогресса в переговорах, однако реакция Трампа показала обратное.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров