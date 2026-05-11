Трамп отверг мирное предложение Ирана
- 11.05.2026, 9:04
Ему не понравилось содержание письма из Тегерана.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ответ Ирана на американский проект соглашения о прекращении войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».
«Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится — абсолютно неприемлемо!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
В разговоре с Axios президент США заявил, что ему не понравилось содержание письма из Тегерана.
«Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ», — сказал Трамп, отказавшись раскрывать подробности. Также он заявил, что Иран «уже 47 лет нападает на многие страны».
Как отмечает издание, Вашингтон ждал официальный ответ иранской стороны десять дней и рассчитывал увидеть признаки прогресса в переговорах, однако реакция Трампа показала обратное.