О чем забыл сказать Лукашенко 4 Александр Класковский

11.05.2026, 9:42

Правитель распространяет кремлевские пропагандистские нарративы.

Белорусский правитель продолжает иллюстрировать азбуку политологии: диктатурам как воздух нужен образ врага. Вечером 9 мая Александр Лукашенко на торжественной церемонии в Минске обрисовал сегодняшних врагов режима. В этой речи, прозвучавшей по возвращении вождя с парада в Москве, явственно звучали кремлевские пропагандистские нарративы.

Правда, один из пассажей получился двусмысленным: «И пусть у фашизма сейчас другое лицо — лощеное, это не меняет сути. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности и собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами».

Спичрайтеры здесь дали маху. Рядом с белорусскими границами наносит миру раны российско-украинская война, и ее развязал в великодержавном угаре Кремль. Но, конечно же, Лукашенко метил не в кремлевский огород. Последовало уточнение: «Наш враг — реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шяуляя и называет подвиг советского народа мифом».

Может, Киев хотел захватить Кубань, а Вильнюс — занять все земли ВКЛ?

Таким образом, камень брошен прежде всего в огород украинцев и политиков стран Балтии. Но какие там реваншисты? Украина не покушалась на Кубань, Вильнюс не претендует на белорусские земли, некогда входившие в Великое княжество Литовское.

Это Владимир Путин объявил Украину «искусственным государством». Его, мол, создали Ленин и его соратники, оторвав у России ее исторические территории. Это Путин поднял на щит имперский концепт «Новороссии», отжал Крым, а теперь требует весь Донбасс.

Да, и насчет Шяуляя. Там никто не глумится над костями погибших солдат Красной армии. Речь идет о переносе останков из центра города на кладбище Гинкунай, где уже есть мемориал советским воинам. Эксгумацию бережно проводили археологи. Таким образом исполняется решение Комиссии по десоветизации, которая признала, что захоронение солдат возле собора в Шяуляе нарушает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в общественных местах.

А режим Иосифа Сталина, одного из кумиров Лукашенко, был именно тоталитарным. И, к слову, грубые просчеты этого кремлевского вождя, предвоенные репрессии против командного состава Красной армии во многом стали причиной ее колоссальных потерь и отступления до самой Москвы в 1941 году.

Великий борец за «правду о войне» умалчивает о другой стороне медали

«Мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне», — этот пропагандистский нарратив тоже прозвучал 9 мая в речи Лукашенко у обелиска Победы в Минске. Но на самом деле режим продвигает выгодную ему полуправду вперемешку с домыслами.

Лукашенко снова вспомнил, что в ту войну погиб каждый третий белорус. Власти раз за разом козыряют этой цифрой, едва ли не гордятся ею. Но давайте помнить и о том, что Беларусь была за считаные недели оставлена на растерзание гитлеровцам.

А ведь Красная армия изначально превосходила группировку «третьего рейха» на восточном фронте по самолетам и танкам. Танков у СССР на 22 июня 1941 года вообще было больше, чем у всех других государств мира вместе взятых — около 23 тыс. И с такой мощью Сталин и его окружение бездарно проиграли первый этап войны.

Когда же армия перешла в наступление, практиковались «мясные штурмы», города старались взять любой ценой к очередной дате. Диктаторский режим Сталина умножил кровавую цену той победы. Но об этой стороне медали Лукашенко предпочитает умалчивать, потому что сам построил режим, в котором угадываются черты сталинизма.

И еще цитата из его речи: «Наша когда-то большая советская Родина, истерзанная, измученная, освободила Европу». И здесь — полуправда. Потому что, во-первых, значительную часть Старого Света освободили союзники СССР. А во-вторых, странам, куда вошли советские войска, были навязаны коммунистические режимы.

Как Минск «развязывает проблемные узлы» в отношениях с ЕС

Так совпало, что 9 мая госСМИ распиарили интервью замминистра иностранных дел Игоря Секреты немецкой Berliner Zeitung. Дипломат заявил, что Минск готов «приступить к развязыванию проблемных узлов не только в двусторонних отношениях с ФРГ, но и с Европейским союзом в целом».

Прекрасное намерение, но при этом господин Секрета в унисон с Лукашенко обвиняет западные страны в том, что там «поднимает голову реваншизм». Хотя сегодня Киев бомбят вовсе не немцы, а те, кого Путин называет «героями СВО» и кого присутствием на московском параде почтил и Лукашенко.

Может, для начала диалога с Европой стоило бы прекратить кошмарить соседние страны ЕС мигрантскими штурмами и перестать держать в тюрьмах тех белорусов, что дерзнули выступить за европейские ценности? Но режим хочет строить отношения по принципу «полюбите нас черненькими». Шантажирует, глумится и бросается грязью, а потом удивляется, почему европейцы отказываются раскрыть объятия.

Александр Класковский, «Позiрк»

