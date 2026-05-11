Каллас отклонила кандидатуру Шредера как переговорщика с Россией 1 11.05.2026, 10:20

Кая Каллас

Фото: Getty Images

Брюссель считает его лоббистом интересов Москвы.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого считают лоббистом российских государственных компаний, не может представлять Евросоюз на переговорах о завершении войны России против Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.

Как сообщает «Европейская правда», Каллас назвала Шредера неподходящей кандидатурой для такой роли.

«Я думаю, что Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек — чтобы по сути он сидел по обе стороны стола», — подчеркнула она.

По словам главы европейской дипломатии, теперь стало очевидно, что прекращение огня, которого добивался Владимир Путин, было лишь циничным предлогом для обеспечения безопасности парада, тогда как российские силы продолжали наносить удары по гражданским объектам в Украине.

«Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, знаете, это было бы не очень мудро», — добавила Каллас.

Ранее официальный Берлин также дал понять, что не воспринимает всерьёз предложение Путина назначить Шредера переговорщиком от ЕС, расценив эту инициативу как попытку посеять разногласия внутри Европы и среди немецких политиков.

