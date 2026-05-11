Вэнс или Рубио? 8 11.05.2026, 11:24

Фото: The New York Times

Трамп выбирает будущего кандидата от республиканцев.

Президент США Дональд Трамп все чаще обсуждает с окружением главный вопрос будущего Республиканской партии — кто станет его преемником на выборах 2028 года. По данным источников, президент регулярно спрашивает советников и друзей, кого они предпочитают — вице-президента Джей Ди Вэнса или госсекретаря Марко Рубио, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Иногда Трамп даже шутит, что лучшим вариантом станет тандем Вэнса и Рубио.

Оба политика стремительно усиливают позиции внутри администрации. На этой неделе Рубио активно выступал по теме войны с Ираном, появился в Белом доме на брифинге для прессы, а затем отправился в Италию, где встретился с Папой Римским Львом XIV и премьером Джорджей Мелони. Его команда быстро превратила поездку в эффектную медийную кампанию.

Тем временем Вэнс отправился в Айову поддерживать республиканцев перед промежуточными выборами. Там он вновь атаковал демократов, заявив, что партия «больше заботится о гендерных вопросах, чем о доходах обычных американцев».

Несмотря на разговоры о соперничестве, Вэнс и Рубио демонстрируют дружеские отношения. Однако внутри Республиканской партии уже обсуждают возможную борьбу за лидерство после Трампа.

Сейчас фаворитом считается Вэнс — его поддерживают 75% республиканцев. Но Рубио постепенно набирает популярность благодаря образу «взрослого в комнате» и способности совмещать сразу несколько ключевых должностей.

При этом главным фактором остается сам Трамп. Многие в партии уверены, что он по-прежнему не готов окончательно уступать центр внимания кому-либо еще.

