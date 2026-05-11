Как часто фиксируют в Беларуси хантавирус 11.05.2026, 12:24

Медики назвали симптомы «мышиной лихорадки».

История со вспышкой хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius вполне может послужить основой для триллера. Три смертельных исхода, оставление некоторыми пассажирами лайнера на одной из остановок еще до введения карантина, поиск порта, который примет. В итоге швартовка судна на Тенирифе, эвакуация пассажиров группами на самолетах, пишет «Комсомолка».

После этого случая Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала риск распространения хантавируса среди широкой общественности как «абсолютно низкий» и заявила, что ситуация не имеет ничего общего с пандемией COVID 19. Но все равно вспышка такого масштаба да еще в замкнутом пространстве лайнера, да еще с неконтролируемо разъехавшимися по миру туристами – вещь крайне неприятна.

По данным ВОЗ, пока зарегистрировано восемь случаев заражения, включая пять лабораторно подтвержденных и три предполагаемых. Пассажиры лайнера заразились андинским штаммом хантавируса, который является единственным известным, способным к ограниченной передаче между людьми.

Случаи хантавируса в Беларуси

Хантавирусы – это зоонозные вирусы, переносимые грызунами. Заражение человека обычно происходит при контакте с инфицированными животными или их выделениями.

Хантавирус, который иногда называют «мышиной лихорадкой», не является каким-то экзотическим. Случаи регистрируют и в Беларуси с 1990-х. В 2021-2022 годах в республике медики лечили около 50 случаев «мышиной» лихорадки в год. Причем наибольшее количество заболевших было в Могилевской области и Гомельской областях.

Опасность для жизни представляет геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), которая может развиться при заболевании хантавирусом.

Одна из последних вспышек хантавируса на территории Беларуси была зафиксирована эпидемиологами в Хойникском районе Гомельской области в конце 2024 – начале 2025 года

Основные симптомы хантавируса, «мышиной» лихорадки

Медики Минского клинического центра дерматовенерологии констатировали, что инкубационный период хантавируса или «мышиной» лихорадки составляет от 7 до 46 дней (чаще всего - 2-3 недели). Заболевание начинается остро, с высокой температуры. Возможна сильная головная боль, слабость, отсутствие аппетита, ломота в теле, тошнота, рвота. Характерен внешний вид больного: он заторможен, предпочитает лежать на спине, лицо, глаза, шея, верхняя часть грудной клетки – покрасневшие (все подробности здесь).

Через 3-5 дней после начала заболевания появляются усиливающиеся боли в животе и пояснице, кровоизлияния на коже, носовые кровотечения, кровоизлияния в склеры, кровь в моче, снижается количество суточной мочи. Особенно страдают почки. Именно поэтому показано лечение в клинике под наблюдением врачей.

По статистике, в Беларуси «мышиной» лихорадкой в 75-80% случаев болеют мужчины от 16 до 60 лет. Заболевания людей медики фиксируют в течение всего года, но подъем - летом и осенью. Увеличение числа случаев ГЛПС приходится на годы, благоприятные для размножения грызунов.

Человек может заразиться «мышиной» лихорадкой при проведении сельскохозяйственных работ, при жизни на даче или в деревенском доме, а также при посещении леса и во время отдыха на природе, потому что именно мыши-полевки частые переносчики этого вируса.

Основные пути передачи – воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Возможно заражение при употреблении продуктов и воды, загрязненных выделениями грызунов и не подвергнутых предварительной термической обработке.

Кстати, в Беларуси есть тест-система, предназначенная для выявления РНК-генома вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, методом обратной транскрипции полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени».

