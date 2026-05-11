11 мая 2026, понедельник, 14:24
Белорусам напомнили, почему нельзя рвать сирень

3
  • 11.05.2026, 13:24
  • 2,480
Где беларусам можно нарвать эти цветы законно?

За букет сирени или другого цветущего кустарника, сломанное дерево или сорванные с клумбы цветы, могут выписать крупный штраф. Подробности рассказали в Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет издание «Трыбуна працы».

Свежесорванный букет майской сирени или жасмина обойдется нарушителям в кругленькую сумму. Это предусмотрено законом «О растительном мире».

— За незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности в соответствии с частью 3 статьи 16.17 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 300 базовых величин, — пояснили инспекторы.

В итоге размер штрафа может варьироваться от 450 до 13,5 тысячи рублей. К тому же придется возместить ущерб, нанесенный природе, а он может быть оценен также в заметную для кошелька сумму.

Ответственность наступает только за порчу уличных и диких растений. На сорванные цветы, высаженные на частной территории (с разрешения хозяина или им самим) юрисдикция не распространяется.

