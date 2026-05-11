В Беларуси появился новый вид мошенничества 11.05.2026, 14:08

Кем теперь представляются аферисты и какая фраза сразу их выдает?

Мошенники в Беларуси обновили известную схему обмана – теперь они представляются участковыми инспекторами милиции. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

На крючок аферистов попалась 85-летняя жительница областного центра. Ей позвонил неизвестный и представился участковым инспектором. Он предупредил, что стоит быть внимательной, так как участились случаи мошенничества, и посоветовал не передавать свои личные данные, коды от банковских карт и прочие сведения неизвестным.

Через несколько дней пенсионерке снова позвонил незнакомец. На этот раз якобы сотрудник сотовой связи. Собеседник сообщил, что для продления договора необходимо назвать код из СМС, что женщина и сделала. Вскоре опять позвонил «лжеучастковый» и стал запугивать пенсионерку: якобы она стала фигурантом уголовного дела о спонсировании экстремистской деятельности. Чтобы прекратить преследование, звонивший настоял на «декларировании» всех ее наличных денег и пообещал прислать помощника.

К женщине пришел 20-летний курьер, который забрал деньги и попытался перевести их на счет аферистов через свою карту. Но банк эту операцию расценил как подозрительную и заблокировал счет.

К слову, правоохранители задержали курьера. Оказалось, что его вовлекли в преступную «цепочку» по такой же схеме. В дальнейшем деньги вернут обманутой пенсионерке.

В милиции подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел никогда не просят и не заставляют граждан «декларировать» деньги. Декларирование производится исключительно в рамках налогового законодательства при отчете о доходах или финансовой деятельности.

В уголовном процессе понятия «декларирование» не существует. Все оперативно-разыскные мероприятия проводятся без использования личных денег граждан.

– Если вы слышите фразу: «Вам необходимо задекларировать деньги» – значит с вами разговаривает мошенник. Немедленно прекратите разговор! – отмечают правоохранители.

В милиции также обратили внимание: если в ходе расследования возникает необходимость проведения обыска, органы уголовного преследования никогда не сообщают об этом заранее. Цель обыска – внезапное обнаружение улик, которые подозреваемый может попытаться спрятать или уничтожить. Предупреждение о проверке противоречит самой сути следственного действия.

