Названы вероятные победители Евровидения-2026 1 11.05.2026, 14:50

Линда Лампениус

Что известно о фаворитах конкурса в Вене.

Финляндия уверенно возглавила прогнозы букмекеров и фанатские рейтинги накануне Евровидения-2026, которое пройдет в Вене. Уникальное сочетание классики и рока от финского дуэта делает их главными претендентами на хрустальный микрофон этого года.

В 2026 страну представляет неординарный тандем — известная скрипачка-виртуозница Линда Лампениус и харизматичный рок-исполнитель Пит Паркконен. Дуэт сформировался специально для национального отбора, где они одержали победу с рекордным отрывом в голосовании. «Фокус» рассказывает о вероятных победителях Евровидения-2026.

О песне и шансах на победу

Конкурсная композиция под названием «Liekinheitin» (с фин. — «Огнемет») — это взрывная смесь оперного вокала, агрессивных гитарных рифов и виртуозных партий скрипки.

Сейчас Финляндия занимает первую строчку с вероятностью победы около 38%. Дуэт уже победил в престижном опросе Eurojury 2026, где за них отдали голоса как профессиональное жюри, так и зрители.

Основными соперниками финнов считают представителей Греции (Akylas), Дании (Søren Torpegaard Lund) и Австралии (Delta Goodrem).

Если Финляндия победит в Вене, это станет их второй победой в истории конкурса (первую принесли Lordi в 2006 году). Эксперты отмечают, что постановка финнов поражает масштабностью: во время репетиций на сцене Wiener Stadthalle были задействованы сложные пиротехнические эффекты, полностью оправдывающие название песни.

Отметим, что юбилейное 70-е Евровидение состоится в Австрии благодаря прошлогодней победе исполнителя JJ. Финал конкурса запланирован на 16 мая 2026 года. Финляндия будет выступать в первом полуфинале 12 мая, а Украина во втором — 14 мая.

