Kia делает спортивный седан для поколения геймеров
- 11.05.2026, 15:46
Главный дизайнер компании хочет вернуть авто, которые дарят эмоции.
Kia работает над новым спортивным седаном, который станет идейным преемником модели Stinger, но уже без двигателя внутреннего сгорания. Речь идет о серийной версии концепта Vision Meta Turismo, который компания называет «спортседаном для поколения геймеров», пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
По словам главного дизайнера Kia Карима Хабиба, бренд хочет выйти за рамки сегмента городских внедорожников и вернуть в линейку автомобили, которые дарят эмоции. Почти готовой к производству считается и fastback-версия концепта.
Обе модели будут полностью электрическими. В Kia считают, что молодые покупатели меньше интересуются классическими ДВС и все чаще не принимают имитации вроде искусственного звука мотора или виртуальных переключений передач.
Компания делает ставку на дизайн, технологии и «эмоциональный опыт вождения», а не на копирование ощущений бензиновых машин.
Концепт обещает динамичный и «почти телесный» характер езды, а также интерьер, напоминающий лаунж-зону. При этом Kia признает, что высокая стоимость и сложность проекта замедляют разработку.