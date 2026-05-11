Kia делает спортивный седан для поколения геймеров 1 11.05.2026, 15:46

Главный дизайнер компании хочет вернуть авто, которые дарят эмоции.

Kia работает над новым спортивным седаном, который станет идейным преемником модели Stinger, но уже без двигателя внутреннего сгорания. Речь идет о серийной версии концепта Vision Meta Turismo, который компания называет «спортседаном для поколения геймеров», пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По словам главного дизайнера Kia Карима Хабиба, бренд хочет выйти за рамки сегмента городских внедорожников и вернуть в линейку автомобили, которые дарят эмоции. Почти готовой к производству считается и fastback-версия концепта.

Обе модели будут полностью электрическими. В Kia считают, что молодые покупатели меньше интересуются классическими ДВС и все чаще не принимают имитации вроде искусственного звука мотора или виртуальных переключений передач.

Компания делает ставку на дизайн, технологии и «эмоциональный опыт вождения», а не на копирование ощущений бензиновых машин.

Концепт обещает динамичный и «почти телесный» характер езды, а также интерьер, напоминающий лаунж-зону. При этом Kia признает, что высокая стоимость и сложность проекта замедляют разработку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com