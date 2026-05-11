На гомельском предприятии работники ждут выплаты зарплаты с начала года 1 11.05.2026, 16:25

Работники фирмы опасаются, что останутся без заработанных денег.

Работники частного гомельского предприятия ООО «БиПиДжи Пластик», которое производит различные мелкие пластиковые изделия, с начала года не получали зарплату. Как узнало издание «Флагшток» от знакомых работников фирмы, те обращались по этому поводу в органы власти, но помощи пока не ощутили.

«Сначала работали в фирме «Белполимергаз», потом перевели в «БиПиДжи Пластик» — сотрудники считают, что там один и тот же фактический руководитель. В январе появились долги по зарплатам, обещали, что всё наладится и всё выплатят. В итоге зарплат не было за январь, февраль, март. В апреле около 20 человек уволились, но и при увольнении никто не был рассчитан».

Профсоюзная делегация при посещении «Белполимергаз». Фото: Гомельская областная организация Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников

Затем, по словам работников, руководитель перевел остальных сотрудников в штат «Белполимергаз», а «БиПиДжи Пластик» официально числится не за ним. Переведённые сотрудники получают зарплату, но около 20 человек, которые уволились, остались без расчета:

«Обращались в исполком. Отдел принудительного исполнения и Госкомконтроль также знают о ситуации. Звонили на горячую линию. Но руководитель хочет объявить фирму банкротом и остаться ни при чём. Не знаем, куда обращаться дальше».

Работники опасаются, что они так и останутся ни с чем, и что даже через суд не смогут взыскать зарплаты.

Руководителем «Белполимергаз» в официальных источниках значится Константин Карпов — он упоминался в 2025 году в отчёте о расширенном заседании президиума Республиканского комитета банковско-финансового профсоюза. Его фирма была среди частных компаний, которые посещали члены президиума. Тогда они «пришли к выводу, что забота о человеке труда является одним из приоритетных принципов, на которых построена работа» в том числе ООО «Белполимергаз»:

Карпов (слева) при награждении. Фото: Гомельская областная организация Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников

«Безопасные условия труда, достойный уровень заработной платы — основная установка совместной инициативы руководства и профактива. Работники стабильно гарантированы в обеспечении широкого соцпакета в соответствии с действующим Коллективным договором».

Тогда же сообщалось, что от имени Республиканского комитета «за личный вклад в развитие и укрепление сплочённости Банковско-финансового профсоюза» были вручены награды директору ООО «Белполимергаз» Карпову и руководителю другой фирмы.

