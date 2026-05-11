В Мьянме нашли гигантский рубин 1 11.05.2026, 16:51

Камень весит 11 тысяч карат и может стать одним из самых ценных в истории.

Найден камень был в долине Могок, где рубины добывают уже 800 лет. А сейчас долина охвачена войной, где войскам хунты противостоят этнические группировки.

Рубин весит 11 000 карат, это 2,2 кг, что примерно равно весу небольшой собаки. Это один из крупнейших драгоценных камней, когда-либо обнаруженных в стране, которая славится добычей рубинов. А словосочетание «бирманские рубины» известно по всему миру, как знак качества (Мьянма называлась Бирмой до 1989 года, - ред.), пишет Daily Mail.

Благодаря редкому цвету, напоминающему голубиную кровь, и высокому качеству, правительство Мьянмы, поддерживаемое военными, утверждает, что это может быть самый ценный из когда-либо найденных камней.

Хотя этот недавно обнаруженный камень вдвое меньше рекордного рубина весом 21 450 карат, найденного в том же районе в 1996 году, его ценность выше.

Хотя оценка стоимости камня еще не проведена, по данным Международного геммологического общества , высококачественные рубины могут стоить до 1 000 000 долларов за карат.

По данным правительства, этот рубин «исключительно крупный, редкий и его трудно найти».

«Гигантский рубин имеет пурпурно-красный цвет с желтоватым оттенком и считается высококачественным по цветовой классификации», - сообщили в Мьянме.

Рубины, представляющие собой природные кристаллы красного корунда, во многом обязаны своей ценности размеру, цвету и чистоте.

Большинство рубинов весят около одного-двух каратов, а камни весом три карата и более встречаются исключительно редко.

Благодаря этому более крупные драгоценные камни стоят гораздо дороже, чем если бы их цена основывалась только на качестве камня.

По данным компании Gemdaia, занимающейся торговлей драгоценными камнями: «Наиболее желанными и высоко ценимыми считаются рубины, обладающие интенсивным, насыщенным красным цветом. Чем чище и насыщеннее цвет, тем выше ценность рубина».

Самыми ценными из всех являются рубины, известные как «голубиная кровь», которые обладают ярким, почти флуоресцентным красным цветом.

Подавляющее большинство этих дорогостоящих камней добывается в Мьянме, которая производит около 90 процентов мировых рубинов.

Эти камни обычно встречаются в долинах Могока и Монг Сюй, где добыча драгоценных камней ведется уже более 800 лет. И где сейчас происходят кровопролитные столкновения между правительственными силами и силами этнических меньшинств.

Этот регион был захвачен в 2024 году Национальной освободительной армией Таанга (TNLA), партизанским отрядом, представляющим этническое меньшинство палаунг.

В то время как шахты эксплуатировались организацией TNLA, в прошлом году в рамках договора, заключенного при посредничестве Китая, контроль над ними был возвращен армии.

В последние годы безопасность в районах добычи полезных ископаемых в Мьянме особенно осложнилась из-за борьбы полевых командиров за контроль над прибыльными регионами добычи драгоценных камней.

Эти драгоценные камни либо продаются законным путем, либо вывозятся из страны контрабандой для финансирования конфликта.

Такие организации, как базирующаяся в Великобритании группа Global Witness, призвали ювелиров прекратить закупку рубинов в Мьянме, поскольку они являются жизненно важным источником дохода для репрессивного военного правительства.

