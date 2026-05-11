Археологи нашли в горах Техаса «капсулу времени» возрастом 6500 лет 1 11.05.2026, 17:47

Ученые потрясены открытием.

В горах Техаса исследователи обнаружили уникальный набор доисторического оружия и личных вещей древнего охотника, сообщает The New York Times.

Находка, возраст которой достигает шести с половиной тысячелетий, включает метатель копья (атлатль), дротики и даже прямой бумеранг.

Как отмечают исследователи, засушливый климат пещеры позволил сохраниться органическим материалам, которые обычно сгнивают за считанные годы. Помимо оружия, была найдена сложенная шкура вилорога, которая до сих пор сохранила оригинальную шерсть и цвет.

«Мы были просто потрясены, потому что я никогда такого не видел», – сказал Брайон Шредер, директор Центра исследований Биг-Бенда, в комментарии для издания.

По его мнению, такие находки делают прошлое менее абстрактным.

Стало известно, что пещера служила древней «мастерской» по ремонту снаряжения. Но большинство найденных предметов были повреждены.

По результатам исследования, охотники останавливались там на ночлег, разжигали костер и чинили свой инвентарь.

Интересной находкой стали деревянные наконечники-вставки. Ученые предполагают, что древние охотники использовали их как «химическое оружие» – смазывали ядом, чтобы гарантированно поразить цель

В настоящее время анализ артефактов продолжается. Планируется проведение ДНК-экспертизы найденных рядом окаменелых фекалий, чтобы узнать больше о рационе и происхождении людей, которые пользовались этим оружием.

