Долговой кризис в России набирает обороты 11.05.2026, 18:43

Около четверти российского рынка облигаций под угрозой.

Российская экономика демонстрирует признаки замедления и растущего долгового напряжения, что усиливает риски для внутреннего рынка облигаций. По данным Центробанка РФ, ВВП в первом квартале снизился на 0,5% в годовом выражении, тогда как ранее ожидался рост на уровне 1,6%. Среди причин называют повышение налогов, введенных для финансирования военных расходов, Fortune (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на снижение ключевой ставки, стоимость заимствований остается высокой, что усиливает давление на бизнес. Компании все чаще сталкиваются с трудностями при обслуживании долгов: число технических дефолтов растет, а за первые месяцы 2026 года их уже зафиксировано столько же, сколько за весь прошлый год.

По оценкам источников деловых изданий, около четверти российского рынка облигаций может оказаться под риском дефолта. Дополнительную нагрузку создает необходимость рефинансировать значительный объем долгов по более высоким ставкам.

Эксперты также отмечают рост логистических издержек и инфляционного давления, что ограничивает возможности Центробанка РФ для дальнейшего смягчения политики. Ранее российские банки и промышленники предупреждали о риске системного долгового кризиса.

На фоне экономических трудностей усиливаются вопросы о приоритетах власти, по сообщениям источников, значительная часть внимания руководства сосредоточена на военных вопросах, тогда как экономическая повестка уходит на второй план.

Социальные опросы фиксируют снижение уровня одобрения власти, а в обществе растет усталость от затяжного конфликта и его экономических последствий.

