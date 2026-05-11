«Сказали в течение 30 дней покинуть страну» 11.05.2026, 19:09

Белорусам с картой поляка отказали в ВНЖ в Польше, но им удалось переубедили чиновников.

У Елены и Марии польские корни. Обе приехали в Польшу из Беларуси с картой поляка и были уверены, что на этом основании быстро получат разрешение на постоянное пребывание. Но в ВНЖ обеим отказали. Как они добивались положительного решения, женщины рассказали MOST.

«Чем вам карта поляка не аргументация?»

Елена получила свою первую карту поляка — документ, подтверждающий принадлежность к польской нации, — в 2013 году в Минске. В свидетельстве о рождении ее дедушки оба родителя были записаны поляками — на этом основании она и получила документ.

В 2022 году белoруска переехала в Польшу и подала документы на постоянный ВНЖ по карте поляка в Варшаве.

В июне 2022 года ее пригласили сдать отпечатки пальцев и показать оригиналы документов. Но после этого дело надолго «зависло».

— Я периодически заходила в систему InPOL (онлайн-сервис Мазовецкого воеводства, где можно отслеживать статус дела по легализации пребывания. — Прим.) и видела, что никаких изменений нет. Тогда уже все знали, что сроки рассмотрения сильно затягиваются.

Осенью 2022 года Елена получила отказ.

— В письме было написано: «Недостаточно аргументаций». Я тогда подумала: а чем вам карта поляка не аргументация?

К тому моменту Елена уже открыла ИП и вместе с апелляцией отправила документы о работе и уплате налогов.

Пока ждала, карта поляка истекла

Апелляцию рассматривали больше года. В конце 2023 года женщине пришло требование донести полный пакет документов заново, включая действующую карту поляка. Но к тому времени срок первой карты уже истек.

— Я не продлевала ее, потому что была уверена, что после получения сталого побыту карта поляка уже перестанет быть нужна. И нигде не было написано, что карта поляка должна быть действительна именно на момент вынесения решения, а не на момент подачи.

В марте 2024 года Елена получила второй отказ. В решении было указано, что она не предоставила действующую карту поляка.

— Мне сказали в течение 30 дней покинуть страну.

Белoруска подала жалобу в суд, но проиграла.

— Суд сказал примерно следующее: «Вам сообщили донести действующую карту, почему вы ее не продлили?»

Попытка номер два

Тогда Елена выехала в Беларусь, получила новую визу, вернулась в Польшу и снова подала заявление на постоянный ВНЖ — но на этот раз не по карте поляка, а просто по польским корням. Но параллельно решила получить и новую карту поляка.

К собеседованию она готовилась несколько месяцев и успешно его прошла. Но вскоре снова получила отказ.

— Мне написали, что мои знания истории и культуры хорошие, но свидетельство о рождении — дубликат, выданный не в СССР, поэтому невозможно проверить его подлинность.

Женщина подала апелляцию. А тем временем подошла очередь на собеседование для новой карты поляка.

— Пан инспектор сразу предупредил, что с такими документами могут снова отказать. Сказал, что есть практика апелляций через польские организации за границей или что можно попробовать податься в Белостоке.

Но в итоге решение оказалось положительным.

— Перед Новым годом я получила новую карту поляка на 10 лет. Не могла поверить.

После этого Елена отправила во вторую инстанцию, которая рассматривала апелляцию на отказ в ВНЖ, письмо с просьбой изменить основание рассмотрения дела — теперь уже как обладательница действующей карты поляка.

В мае 2025 года она наконец получила сталы побыт.

— Вся эта история заняла три года. Если коротко: отказ, апелляция, отказ. Новая подача — отказ, апелляция, новая карта поляка и только потом положительное решение, — описывает она свой путь.

«У меня началась истерика»

Мария подала заявление на сталы побыт в Варшаве летом 2024 года. У нее была карта поляка, к делу она также приложила договор аренды жилья и рабочий договор (umowa zlecenie).

— Буквально за месяц до этого мой знакомый с таким же набором документов получил положительное решение. Поэтому я не ожидала проблем.

При подаче документов Мария специально уточнила, нужно ли что-то донести.

— Мне сказали, что пока всего достаточно и, если будут вопросы, пришлют письмо. Но никакого письма я не получила.

А в октябре 2024 года женщине пришел отказ.

— В решении написали, что у меня недостаточно намерений осесть в Польше. И что я не донесла ключевые документы.

Мария вспоминает, что открывала письмо прямо на почте.

— У меня началась истерика. Виза заканчивалась через пару месяцев, а в Беларусь я поехать не могла. Я очень боялась, что меня просто заставят уехать.

Документы потерялись во второй инстанции

Белoруска обратилась за помощью к юристу из Центра белорусской солидарности.

По словам Марии, с таким отказом юрист столкнулась впервые, поскольку обычно наличия работы, арендованного жилья и самой карты поляка достаточно для положительного решения.

Юрист помогла подготовить апелляцию. Дополнительно Мария приложила справку о поступлении в полицеальную школу — учреждение профессионального образования взрослых, чтобы и этим показать «намерение осесть в Польше».

Несколько месяцев ответа не было. За это время девушка обновила договор аренды и отправила новые документы. Но оказалось, что во второй инстанции их не получили. Пришлось заново собирать, нотариально заверять и высылать повторно все документы, так как предыдущие «потерялись».

Отдельно ужонд попросил доказать, что Мария действительно учится в полицеальной школе.

— В школе сами не знали, что можно предоставить как подтверждение. В итоге просто распечатали мои оценки за экзамены.

В мае 2025 года Мария получила положительное решение.

