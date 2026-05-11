Названы лучшие смартфоны, выпущенные за последние полгода 11.05.2026, 18:40

В список вошли устройства Samsung, Oppo, Honor и Vivo.

Известный техноблогер SuperSaf с 2-миллионным YouTube-каналом подвел промежуточные итоги 2026 года, выбрав пять лучших новых смартфонов на текущий момент. iPhone 17 Pro в списке нет, поскольку он вышел в прошлом году.

Блогер не составлял топы и не раскладывали телефоны по местам, но выбрал лучшие устройства в разных категориях.

Samsung Galaxy S26 Ultra. Это топовый флагман, который оснащен всем необходимым для быстрой и комфортной работы. Это первый в отрасли приватный экран (скрывает элементы от посторонних глаз), универсальная система камер, стилус S Pen и лучшие ИИ-функции. А получать обновления девайс будет вплоть до 2033 года.

Honor Magic 8 Pro. Еще один флагман, релиз которого остался в тени громкой премьеры Galaxy S26 Ultra. Тем не менее, по ряду характеристик, включая емкость батареи и яркость дисплея, он не просто конкурирует, а превосходит лидеров рынка.

OPPO Find X9 Ultra. Мощный телефон с крутыми фотовозможностями – он получил уникальную систему из двух 200 Мп сенсоров и 50 Мп перископа с 10-кратным оптическим зумом.

Vivo X300 Ultra. Главный фотофлагман 2026 года, оснащенный уникальной системой камер Zeiss с двумя 200-Мп сенсорами (основной и телефото). По словам блогера, в устройстве нет второстепенных камер, поскольку каждая обладает передовыми параметрами.

OPPO Find N6. Раскладушка OPPO получила высокие оценки как лучший складной смартфон, благодаря практически невидимой складке дисплея, защите по стандарту IP59 и топовой производительности.

