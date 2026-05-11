11 мая 2026, понедельник, 12:40
Орбан сделала заявление о вето Венгрии в ЕС

4
  • 11.05.2026, 11:05
  • 5,578
Орбан сделала заявление о вето Венгрии в ЕС
Анита Орбан
Фото: AP

Будапешт отказывается от шантажа.

Новый глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не намерен использовать право вето в Евросоюзе как инструмент политического давления и будет работать над восстановлением доверия со стороны партнёров по ЕС и НАТО.

Об этом она сообщила 11 мая перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, пишет «Европейская правда».

По словам Орбан, Венгрия слишком часто оказывалась фактором, тормозящим принятие решений в Европе.

«Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара», — признала министр.

Говоря о позиции Будапешта по Украине, Орбан отметила, что Венгрия будет поддерживать дальнейшее продвижение Киева к членству в Евросоюзе исключительно исходя из собственных национальных интересов.

Она также подчеркнула, что венгерская сторона продолжит добиваться расширения прав венгерского национального меньшинства в Украине.

