Орбан сделала заявление о вето Венгрии в ЕС

Орбан сделала заявление о вето Венгрии в ЕС4
- 11.05.2026, 11:05
- 5,578
Будапешт отказывается от шантажа.
Новый глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не намерен использовать право вето в Евросоюзе как инструмент политического давления и будет работать над восстановлением доверия со стороны партнёров по ЕС и НАТО.
Об этом она сообщила 11 мая перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, пишет «Европейская правда».
По словам Орбан, Венгрия слишком часто оказывалась фактором, тормозящим принятие решений в Европе.
«Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара», — признала министр.
Говоря о позиции Будапешта по Украине, Орбан отметила, что Венгрия будет поддерживать дальнейшее продвижение Киева к членству в Евросоюзе исключительно исходя из собственных национальных интересов.
Она также подчеркнула, что венгерская сторона продолжит добиваться расширения прав венгерского национального меньшинства в Украине.