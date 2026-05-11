Под Минском колодец внезапно начал мяукать
- 11.05.2026, 11:57
Вечером 10 мая житель деревни Пятевщина Минского района услышал из питьевого колодца жалобное мяуканье котенка. Обеспокоенный мужчина обратился в МЧС.
Судя по опубликованному видео, сначала спасатели пытались достать котенка ведром. Но помог пожарный рукав — малыш уцепился в него когтями и оказался на свободе.