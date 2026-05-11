Под Минском колодец внезапно начал мяукать 11.05.2026, 11:57

Местный житель вызвал спасателей.

Житель деревни Пятевщина вечером 10 мая услышал мяуканье из колодца. Оказалось, туда провалился котенок — его удалось спасти, сообщили в МЧС.

Вечером 10 мая житель деревни Пятевщина Минского района услышал из питьевого колодца жалобное мяуканье котенка. Обеспокоенный мужчина обратился в МЧС.

Судя по опубликованному видео, сначала спасатели пытались достать котенка ведром. Но помог пожарный рукав — малыш уцепился в него когтями и оказался на свободе.

