11 мая 2026, понедельник, 12:41
Под Минском колодец внезапно начал мяукать

  • 11.05.2026, 11:57
Местный житель вызвал спасателей.

Житель деревни Пятевщина вечером 10 мая услышал мяуканье из колодца. Оказалось, туда провалился котенок — его удалось спасти, сообщили в МЧС.

Вечером 10 мая житель деревни Пятевщина Минского района услышал из питьевого колодца жалобное мяуканье котенка. Обеспокоенный мужчина обратился в МЧС.

Судя по опубликованному видео, сначала спасатели пытались достать котенка ведром. Но помог пожарный рукав — малыш уцепился в него когтями и оказался на свободе.

