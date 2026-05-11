Виктор Бабарико раскритиковал «персон, которые заработали на помощи белорусам» 3 11.05.2026, 12:57

Виктор Бабарико

Фото: svaboda.org

Экс-банкир считает, что некоторые деятели «после 2020 года стали жить лучше за счет белорусов».

Впервые после освобождения экс-банкир и претендент на пост президента Виктор Бабарико встретился с белорусами. Для этого он прилетел в Вильнюс из Берлина, где сейчас живет.

На встрече, которая прошла в белорусском центре «Замок», Бабарико ответил на вопрос о состоянии белорусской эмиграции:

— К сожалению, после 2020 года произошло удивительное явление: на самом деле белорусы и Беларусь проиграли, а кто-то от этого выиграл. Кому-то по сравнению с 2020 годом за счет белорусов стало лучше, чем было тогда.

И вот это расхождение в оценке — сознательное и бессознательное — наверное, порождает внутренний дискомфорт у белорусов. То есть да, вроде бы нужно строить что-то, чтобы помогать тем, кому плохо. Но когда ты строишь это, и тебе самому хорошо, ты уже не настолько остро чувствуешь ту боль, которая есть у других людей.

Виктор Бабарико считает, что некоторые политики лишь прикрываются словами о «работе в интересах Беларуси»:

— Всё зависит от того, какую цель (настоящую цель, не на словах, а на деле) имеет тот, кто говорит, что работает в интересах Беларуси. И за этим нужно очень внимательно следить.

Если просто сделать анализ по такому принципу: возьмите любую персону — в 2020 году и в 2026-м. Если этой персоне стало лучше жить в 2026 году, это один вариант. А если ей стало хуже в 2026-м или не так комфортно, как было в 2020 году, тогда она действительно будет делать что-то, чтобы стало лучше, чтобы вернуть то, что было в 2020 году.

