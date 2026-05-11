11 мая 2026, понедельник, 14:25
В Норвегии школьник нашел меч викингов во время экскурсии

  • 11.05.2026, 13:45
Шестилетний мальчик заметил в поле рукоять древнего оружия.

Если вы думаете, что археологи давно перекопали всю Европу вдоль и поперек, вынув из земли все артефакты прошлого, тогда вы сильно заблуждаетесь. В Норвегии мальчик нашел настоящий меч викингов просто во время школьной экскурсии.

Как пишет Bild, в конце апреля шестилетний Хенрик Рефснес Мертведт, учащийся первого класса школы в городке Браннбу (80 км к северу от Осло), отправился на школьную экскурсию с классом. Во время прогулки по полю он заметил торчащее из земли нечто, похожее на рукоять очень старого меча.

Мальчик вытащил на поверхность предмет и моментально превратился в самого юного археолога на планете. Ржавая и слегка погнутая железяка оказалась мечом длиной около 1,3 метра, как выяснилось позже, из ранней эпохи викингов.

О находке незамедлительно проинформировали местные власти.

«Мы считаем, что мечу около 1300 лет, то есть он относится к эпохе Меровингов или началу эпохи викингов», – позже рассказали специалисты.

Леонид Невзлин
Аббас Галлямов
Ирина Халип
Игорь Эйдман