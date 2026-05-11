Минчанка заподозрила переклеенные даты на пирожном

  • 11.05.2026, 13:55
После жалобы в соцсетях в магазин пришла санстанция.

Минчане пожаловались в соцсетях на подозрительные продукты и антисанитарию в нескольких магазинах и торговых центрах. После публикаций в Threads и других соцсетях объекты проверили специалисты центров гигиены и эпидемиологии.

Одна из жалоб касалась пирожного «Красный бархат», купленного в торговом центре на улице Кальварийской, 24. Покупательница рассказала, что почувствовала себя плохо после десерта, а затем заметила на упаковке несколько переклеенных стикеров со сроком годности, пишут «Минск-Новости». После проверки санитарная служба начала административный процесс в отношении ответственного должностного лица — из-за нарушений маркировки.

Еще один пост в соцсетях появился после покупки оладий в магазине на улице Притыцкого, 29. Автор публикации заявил, что они оказались с плесенью. Но по документам продукцию изготовили накануне вечером и продали в пределах срока годности.

Похожая ситуация с тестом для пиццы из магазина на улице Бурдейного, 11. Пользователь соцсетей утверждал, что на продукте была плесень, но санслужба этого также не подтвердила. Возможно, покупателя могли смутить специи и овощные добавки в составе теста.

А вот жалоба на тараканов подтвердилась. В торговом центре на улице Жиновича, 7, проверяющие нашли насекомых в туалете. В отношении ответственного должностного лица начат административный процесс, а владельцу объекта направили требование провести повторную дезинсекцию всех помещений.

Еще один ролик сняли покупатели торгового центра на Партизанском проспекте, 150а: в овощном отделе заметили мышь. Во время проверки самих грызунов уже не нашли, но специалисты выявили нарушения, из-за которых могли появиться мыши. Из-за этого также начат административный процесс.

