Дюбуа снова стал чемпионом мира в тяжелом весе

Даниэль Дюбуа
Фото: Getty Images

Жесткий бой в Манчестере завершили досрочно.

Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO, победив Фабио Уордли в напряженном и изнуряющем поединке в Манчестере. Рефери остановил бой в 11-м раунде, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По ходу встречи Дюбуа дважды оказывался в нокдауне, но сумел восстановиться и переломить ход боя. После победы он назвал поединок настоящей «войной» и отметил характер соперника.

«Я воин на ринге. У меня есть сердце. Я падаю и поднимаюсь снова», — сказал Дюбуа. Он подчеркнул, что использовал весь свой арсенал и гордится тем, что вновь стал чемпионом мира.

Промоутер боксера Фрэнк Уоррен сообщил, что в контракте предусмотрен реванш, однако сейчас сторонам стоит «дать эмоциям остыть».

Уордли покинул ринг заметно потрясенным после тяжелого поражения.

Бой уже называют одним из самых зрелищных в году, а Дюбуа после этой победы вновь возвращается в число главных претендентов на элитные поединки в дивизионе.

