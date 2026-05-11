Дюбуа снова стал чемпионом мира в тяжелом весе
- 11.05.2026, 14:02
Жесткий бой в Манчестере завершили досрочно.
Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO, победив Фабио Уордли в напряженном и изнуряющем поединке в Манчестере. Рефери остановил бой в 11-м раунде, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
По ходу встречи Дюбуа дважды оказывался в нокдауне, но сумел восстановиться и переломить ход боя. После победы он назвал поединок настоящей «войной» и отметил характер соперника.
«Я воин на ринге. У меня есть сердце. Я падаю и поднимаюсь снова», — сказал Дюбуа. Он подчеркнул, что использовал весь свой арсенал и гордится тем, что вновь стал чемпионом мира.
Промоутер боксера Фрэнк Уоррен сообщил, что в контракте предусмотрен реванш, однако сейчас сторонам стоит «дать эмоциям остыть».
Уордли покинул ринг заметно потрясенным после тяжелого поражения.
Бой уже называют одним из самых зрелищных в году, а Дюбуа после этой победы вновь возвращается в число главных претендентов на элитные поединки в дивизионе.