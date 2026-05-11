Новое правительство Венгрии может отказаться от сотрудничества с «Росатомом» 11.05.2026, 13:55

Орбан заключил контракт с компанией из РФ без какого-либо тендера.

«Росатом» может лишиться проекта в Европе почти на $15 млрд. Власти Венгрии пересмотрят финансирование и реализацию расширения АЭС «Пакш», заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитани. При Викторе Орбане правительство Венгрии в 2014 году без какого-либо тендера заключило контракт с одним из предприятий «Росатома» на строительство двух новых энергоблоков. В феврале 2026 года российская компания наконец начала их сооружение, пишет The Moscow Times.

«Нам нужна прозрачная ядерная стратегия, — заявил Капитани на парламентских слушаниях (цитата по Reuters). – Мы должны пересмотреть финансирование и затраты на проект «Пакш-2» (проект расширения) и условия его реализации. Это секретные контракты, с которыми мы еще не ознакомились, и нам необходимо их изучить». Петер Мадьяр, который после победы на апрельских выборах вступил в должность премьер-министра 9 мая, ранее также говорил о готовности провести проверку всех соглашений по проекту АЭС «Пакш-2», стоимость которого он назвал завышенной.

Единственная в Венгрии АЭС у города Пакш (примерно в 100 км от Будапешта) была построена в 1970-е – 80-е годы. На ней работает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Проект «Пакш-2» предусматривает строительство двух новых блоков с реакторами ВВЭР-1200 (№5 и 6) суммарной мощностью 2,4 ГВт.

После длительных задержек «Росатом» сообщил в феврале, что начал заливку «первого бетона» в фундамент здания реактора для энергоблока №5. Это «знаменует переход объекта в статус "строящейся атомной электростанции" по стандартам МАГАТЭ», отметила госкорпорация:

