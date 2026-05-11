В Минске дети устроили опасную поездку на самодельном «транспорте» 3 11.05.2026, 14:28

Водитель успел вовремя заметить ребят во дворе и избежать опасной ситуации.

За детьми — глаз да глаз. Пытливые умы способны выдумать самые затейливые способы развлечься, не всегда безопасные. Быть осторожным — вот что остается делать взрослым, особенно водителям, которые едут по дворовой территории: мало ли кто и мало ли на чем вырулит под колеса.

Недавно Юрий Краснов, инструктор по вождению и ведущий постоянной рубрики на Onlíner, стал очевидцем занятной сцены в одном из минских дворов. Дети установили на самокат что-то вроде кресла. Где они его нашли — вопрос. Впрочем, мебель часто оставляют на площадках для мусорных контейнеров. Короче, получилось кресло на колесах. И вот туда взгромоздились двое приятелей и покатили по дороге. Подъехали к перекрестку, благо успели вовремя остановиться — увидели приближавшийся автомобиль. И Краснов успел — потому что ехал не спеша.

Юрий Краснов, преподаватель, инструктор по вождению:

— Я ехал по улице Гало. И вот со двора выкатываются эти ребятки. Я-то их видел, а вот если бы кто-то с противоположной стороны поворачивал во двор — мог и не заметить. Тем более, что припаркованные машины, которых там всегда много, закрывали обзор.

Вот поэтому и важно снижать скорость, двигаясь в таких условиях. И снижать до такой, при которой успеешь увидеть и среагировать даже на что-то непредсказуемое, как появление таких вот неизвестных миру участников дорожного движения.

