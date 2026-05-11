Высотку «Багамы» в «Минск-Мире» снова затопило 3 11.05.2026, 15:05

Вода хлестала даже из электрощитка.

Сезон дождей на Багамах длится с мая по ноябрь. В этот мокрый период максимально точно вписались и столичные «Багамы» — те, что в «Минск-Мире». Как только на минувших выходных пошел дождь, осадки выпали и в новостройке. «Мы уже не знаем, куда обращаться. Никто ничего не делает», — говорят жители 25‑этажного дома, пишет Onliner.

«Багамы» попадают в «дождевые» сводки не первый раз.

— История длится уже более года, но проблема так и не решена. При хоть сколько-нибудь существенном дожде в подъезде с потолка ручьем льется вода. И из электрощитка льется вода. На стенах уже сталактиты за это время успели вырасти!

Обращения и встречи с главой администрации района, руководителем гарантийного отдела «Дана Астра» никак не повлияли на ситуацию. За это время можно было дом с фундамента возвести, но застройщик продолжает нас просто кормить обещаниями. Складывается ощущение, что просто затягивается время до окончания гарантийного срока на дом, — переживают собственники.

Высотка по Братской, 11, была сдана в декабре 2023 года. То есть половина гарантийного срока, считай, действительно прошла. При этом в отдельных местах дом выглядит достаточно печально.

Почему здание регулярно «промокает», когда и какие работы будут проведены для устранения причины проблемы, в какие сроки и за чей счет будет отремонтировано лобби — все эти вопросы журналисты направили застройщику. Ответов пока нет.

