Белоруска стала чемпионкой Турции по футболу
- 11.05.2026, 15:32
Карина Ольховик выиграла титул в составе женской команды «Фенербахче».
Накануне женская команда «Фенербахче» за два тура до конца гарантировала себя первое место, пишет Onlíner. В составе турецкого коллектива выступает белоруска — Карина Ольховик.
«Фенербахче» лидирует в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав 77 очков в 28 матчах. За два тура до окончания регулярного розыгрыша ближайший преследователь «Трабзонспор» отстает на семь баллов и, соответственно, потерял математические шансы на титул.
«Фенербахче» провел весь чемпионат лишь с одним поражением. При этом клуб впервые стал чемпионом Турции.
Сама Карина опубликовала праздничное фото в Instagram.
Также отметим, что Ольховик — игрок национальной сборной Беларуси. В 2018 и 2022 годах ее признавали лучшей футболисткой страны.