11 мая 2026, понедельник, 16:05
Белоруска стала чемпионкой Турции по футболу

  • 11.05.2026, 15:32
Карина Ольховик

Карина Ольховик выиграла титул в составе женской команды «Фенербахче».

Накануне женская команда «Фенербахче» за два тура до конца гарантировала себя первое место, пишет Onlíner. В составе турецкого коллектива выступает белоруска — Карина Ольховик.

«Фенербахче» лидирует в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав 77 очков в 28 матчах. За два тура до окончания регулярного розыгрыша ближайший преследователь «Трабзонспор» отстает на семь баллов и, соответственно, потерял математические шансы на титул.

«Фенербахче» провел весь чемпионат лишь с одним поражением. При этом клуб впервые стал чемпионом Турции.

Сама Карина опубликовала праздничное фото в Instagram.

Также отметим, что Ольховик — игрок национальной сборной Беларуси. В 2018 и 2022 годах ее признавали лучшей футболисткой страны.

